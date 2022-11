„Skipas platí v rozmezí osmi dní, a to i na celodenní a noční lyžování. Lidé si ho mohou koupit, když se ubytují v některém z hotelů nebo penziónů, které jsou zapojeny do tohoto projektu. Takových ubytovatelů bude postupně přirozeně přibývat,“ uvedla ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko Monika Konvičná.

„Dospělácký“ skipas na čtyři dny do sedmi areálů vyjde na 2.240 korun. Juniorský, který platí od 11 až do 18 let, je obdobně jako seniorský za 1.860 korun. Za děti do 10 let se hradí jen polovina této částky, tedy 930 korun.

Vybaveny novým beskydským skipasem mohou celé rodiny lyžařů vyrazit na sjezdovky v Beskydech – konkrétně v Bílé a Mezivodí a na Valašsku – přesněji ve Velkých Karlovicích, v Karolince, v Jezerné a Resortu Valachy.

„Výhody beskydského skipasu se dají kombinovat i s další asi stovkou zvýhodněných služeb. Na ně turisté dosáhnou tak, že si u svých hoteliérů zdarma pořídí Beskydy Valašsko Card. „Se skipasem a zmíněnou kartou si pak mohou užívat Beskydy i v letošní sezóně za příjemné ceny,“ míní Monika Konvičná. Na skipasu i kartě, jak napovídá název, spolupracují jak Beskydy tak Valašsko.

Speciálně pro Beskydy pak funguje ještě systém on-line rezervace hotelového ubytování, který také významně přispívá k letošní pohodě na beskydských zimních svazích.

Systém funguje pro ubytované i ubytovatele zdarma. Z realizovaných rezervací hoteliéři neplatí nikomu žádnou provizi. Ta bývá u běžných rezervačních portálů od 20 až do 30 procent z ceny ubytování.

„Takto to u nás není. Jde nám totiž i o to, aby beskydské hotely a resorty ani v současných složitých měsících neukončovaly provoz a nemizely z turistických map,“ zdůraznila ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko Konvičná.

Jak skipas tak Beskydy Valašsko Card se dají pořídit s předstihem. Každý ubytovatel poskytující Beskydy Valašsko Card je v rezervačním systému zřetelně označen. Stejně tak lidé najdou na beskydyportal.cz i ubytovatele prodávající zvýhodněné skiasy.

Na stejném portálu turisté najdou také náměty na trasy a tematické pobyty, k čemuž si lze jednoduše přes QR kód stáhnout do smart telefonu některou z map pro 53 výletů s popisem, uvedením atraktivit na trase a informacemi o dalších službách.