Pandemie koronaviru má celosvětový dopad, dotkla se jednotlivců, menších i větších podniků. Jak to bylo u vás, museli jste omezit výrobu, propouštět, přejít na úsporný režim? Kolik zaměstnanců je doma s dětmi?

Dobrá zpráva pro naše zaměstnance je, že nemuseli. Značná část našeho portfolia jsou doplňky stravy pro zlepšení imunity, takže naopak potřebujeme nabírat kolegy nové. Co se týká počtu zaměstnanců, kteří jsou doma se školáky, tak v našem případě se jedná o jednotlivce. Část kolegů pracuje z domova, takže se mohou částečně i postarat o děti.

Jak jste své pracovníky zabezpečili ochrannými pomůckami?

Hlavní změnou bylo striktní oddělení ranní a odpolední směny a zamezení kontaktu s nevýrobními pracovníky či s lidmi, kteří přichází do závodu. Samotná výroba probíhá v čistých prostorách, které jsou pravidelně monitorovány. Pracovníci, kteří přicházejí do kontaktu s produktem, musí být řádně oblečeni a vybaveni rouškou, což zároveň chrání i je samotné. Desinfekce rukou patří ke standardům a tudíž pro nás to není nic nového. Jen věnujeme větší pozornost nevýrobním prostorům, tedy šatnám, kantýně, recepci, které ještě častěji než obvykle čistíme a desinfikujeme. Nově jsme zavedli standardní měření tělesné teploty při vstupu do závodu. Je toho víc, ale vše je nastaveno tak, abychom dodrželi naše vysoké výrobní standardy a chránili zdraví zaměstnanců. Taktéž jsme lidem poskytli ochranné prostředky a desinfekci, aby si je mohli vzít na cestu do zaměstnání nebo i domů.

Své výrobky prodáváte přes e-shop, pocítili jste výpadek?

Právě naopak. Je to pro nás příležitost, jak ještě více využít tento prodejní kanál. Walmark jej používá aktivně už dlouhodobě. V minulosti se jmenoval Klub zdraví Walmark, dnes Wavita.

O co je nyní největší zájem, o preparáty na posílení imunity, generika?

Jednoznačně vedou doplňky stravy, vitamíny, minerály a stopové prvky. Za všechny bych zmínil novinky jako Herba C, Marťánci proimun, ale i stálice jako Céčko Mix či Zinek.

Stačíte vyřizovat objednávky, jste dostatečně zásobeni?

Zájem o výrobky je obrovský. Výpadky jsou spíše způsobeny logistickými těžkostmi v souvislosti s infekcí a následnými opatřeními, ale tam se nám daří tyto věci operativně řešit. Máme zkušený tým odborníků, kteří v současné době i přes těžkosti dodávají suroviny a materiály do výroby. Zastavit provoz jsme tedy nemuseli ani na jednu minutu.

Před nedávnem vaše firma změnila majitele, je jím německý výrobce léčiv Stada…

Ano, zkraje března došlo k dokončení akvizice a stali jsme se součástí globální skupiny Stada. Prodejní týmy se již spojují a brzy začnou nabízet společné portfolio jak léků, tak doplňků stravy. Náš výrobní závod se stal součástí sítě více než 20 výrobních závodů.

Vzhledem k tomu, že českou ekonomiku koronavirus výrazně zpomalí, může být zahraniční vlastník považován za výhodu?

Zcela určitě, vnímáme tři hlavní výhody. Sdílení znalostí a zkušeností, synergie v nakupování surovin a materiálu a také možnost vyrábět produkty v ostatních závodech v Evropě i ve světě. Máme vypracován plán jak a kdy těchto výhod naplno využijeme.

Nemůže očekávaná ekonomická krize zhatit chystanou dvousetmilionovou investici do třineckého závodu?

Stada vyrábí výhradně léky a doplňky stravy, poptávka po nich roste, takže právě naopak, myslím, že ji ještě urychlí. Zůstane nadále klíčovou destinací pro export východní Evropa