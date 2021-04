Řidiči v Karviné mají od začátku roku možnost platit na čerpací stanici Baltic Oil moderním bezkontaktním způsobem, navíc kdykoli ve dne i v noci.

Na čerpací stanici Baltic Oil mohou řidiči ve dne i v noci tankovat tankomatu. Platit se dá jen kartou. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Platit se dá ale jen kartou. A to díky automatu, který umožní natankovat kdykoli. Podle obsluhy benzinky je to tuto službu velký zájem.

„Tankomat jsme pořizovali hlavně kvůli čerpací stanici, kterou máme v Ostravě. A nakonec jsme ho instalovali také v Karviné. Věříme, že si na tankomat lidé zvyknou a budou ho využívat. Zejména pro taxikáře to může být vítaná služba,“ řekl Deníku zástupce firmy.