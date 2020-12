Ať už drink pro sebe, láhev jako dárek nebo si odnese domů originální dárek do své sbírky.

Zdroj: Deník / Vladimír Pryček„Nabízíme na 250 druhů rumu ze všech koutů světa a zákazníci mají i možnost nákupu investičních limitovaných lahví,“ připomíná jeden z majitelů prodejny Spirits Original Martin Špok (na snímku).

I když označil současnou situaci v podnikání celkově za kritickou, snaží se myslet pozitivně. „Hlavní je neztratit zdravý rozum a nadhled. Když mi je nejhůře, tak si řeknu, že nejdůležitější je zdraví. A potom myslím i na lidi, které pandemie osobně zasáhla a jsou na tom podstatně hůře. Je to prostě složitá doba pro všechny,“ podotýká ostravský podnikatel.

Máte za sebou zhruba roční provoz. Můžete ho zhodnotit?

Vstoupili jsme do zcela nového světa, o kterém jsme toho moc nevěděli, bylo to hlavně nadšení a přesvědčení, že chceme něco, co chtějí i ostatní. Po prvním roce fungování víme, že jsme nešlápli vedle. Máme za sebou tvrdý a náročný rok, ale vidíme, že naše práce má smysl. Nejvíce nás potěší klienti, kteří se vracejí, navíc v doprovodu dalších.

Zjistili jste už, co pijí Ostraváci nejraději?

Přišli jsme s něčím úplně novým – nejsme dárková síň – jsme prodejna kvalitního alkoholu s kavárnou Nespresso. Za nás jde o zajímavého spojení, lidé se můžou potkat nejen u kávy, ale rovnou i vyzkoušet více než 60 různých chutí skvělých rumů z celého světa. A to je věc, kterou jsme my, Ostraváci, do té doby neznali. Znalci vědí, že kvalitní suchý rum je nejvíce, ale rádi všechny své klienty díky možnosti řízených degustací postupně učíme pít od sladších až po ty suché, ostřejší rumy. Myslím, že všichni ti, kteří nás navštívili a něco z naší nabídky ochutnali, byli spokojeni, ne-li nadšeni a rádi přišli znovu. Bohužel dnešní doba nikomu z nás moc nehraje do karet.

Asi je zbytečné ptát se, jak moc se těšíte na rozvolnění opatření a na možnost opětovného otevření?

Těšíme se strašně moc, interakce hostů s rumovými ambasadory je vždy v duchu skvělé a veselé nálady. Rum sám o sobě je velmi zajímavé téma a navíc v kombinaci dobrých lidí a skvělého pití je atmosféra vždy, řekl bych k nezaplacení. Aktuálně čekáme na vývoj situace a rozhodnutí vlády, na degustace se už všichni těšíme.

Jak vás provozně i ekonomicky zasáhla koronavirová pandemie?

Zvláštní doba si žádá zvláštní kroky a nikdo neví, které kroky jsou ty správné. Pokles tržeb je likvidační a proto kolegové navrhli zkusit zprovoznit e-shop. Po několika měsících tvrdé práce a složitých řešení k zajištění plné funkčnosti jsme ho spustili a myslím, že to bylo v nejlepší možné době.

Byla to především reakce na pandemii?

Jednoznačně ano. Když to zobecním, lidi nesmí skoro chodit ven a když můžou, tak s obavou nákazy. Náš internetový obchod umožňuje lidem vybrat si v klidu domova a objednat si více než 2000 lahví skladem včetně množství dárkových balení. Stali jsme se touto nabídkou největší alkotékou v Ostravě.

Liší se nabídka v rumotéce od té z e-shopu?

Náš obchod je zaměřen především na nabídku rumů, následně výběr pálenek a ginů. Aktuálně si zákazník může vybrat z více než 300 lahví, nicméně e-shop musí zahrnovat širším spektru výběru, takže jsme zde sedminásobně zvětšili výběr alkoholu včetně stovek whisky, tequily a dalších zajímavých destilátů. Cenové spektrum je 250 až 280 tisíc korun za sběratelské kousky.

Proč si myslíte, že na internetovém trhu prorazíte?

E-shop s alkoholem není jednoduchý především z pohledu konkurence. Ale stejně jako prodejnu jsme e-shop postavili na tom nejlepším řešení. Máme jedny z nejlepších cen napříč trhem a širokému portfoliu, výhodou pro zákazníka je i fyzická prodejna, kdy je klient v tzv. větší komfortní zóně, nekupuje si tedy něco neoriginálního někde z garáže. Objednávku pak umíme doručit prostřednictvím dopravců nebo je možné osobní vyzvednutí do druhého dne.

V čem jste jiní proti konkurenci?

Láskou. Zní to možná divně, ale jsme tři majitelé, a toto je podnik, který s láskou vedeme a provozujeme. Je to naše společné dítě, které má dělat radost lidem a pokud jednou bude něco málo vydělávat, pak to bude milým potěšením a odměnou za naši práci.

Co bude hitem letošní zimy nebo vánočních dárků?

Ostrava pije, Češi pijí. Myslím, že každého potěší dobrá láhev rumu, ginu, pálenky nebo whisky pod stromečkem. Možná i díky tomu, že snad většina lidí tu láhev otevře ve společnosti svých blízkých. Za mě tedy láhev neurazí a rozhodně potěší. A pokud se bavíme o letošním hitu, jsou jimi adventní rumové kalendáře, které máme v nabídce.