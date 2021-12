Jezdí k nám děti z celého kraje, říká majitel lyžařské školy v Beskydech

/FOTOGALERIE/ Za chvíli to bude 20 let, co vsetínský rodák Jiří Nakládal přišel za tehdejším předsedou lyžařského oddílu SkiBílá, aby s ním prodiskutoval svůj nápad na zřízení lyžařské školy a dětské školičky. Jak je dnes vidět na ploše vedle hotelu Bauer pod tzv. jižním svahem, nápad se ujal, došlo k dohodě a Jiří Nakládal se pustil do práce.

Jiří Nakládal, Ski areál Bílá, 4. prosince 2021. | Foto: Deník/Lukáš Ston