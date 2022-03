Za rok, co město areál nabízí, s jeho představiteli vážný zájemce nejednal. „Spíš jsme zaznamenali takové neurčité nabídky z Polska, ale nebylo to nic vážného,“ popsa starosta Rác.

Skiareál Příčná je v oblasti Jeseníků jediný, který vlastní místní samospráva. Jeho výstavba vyšla na více než sto milionů korun, dotace pokryly 65 milionů.

Součástí prodeje i projekt druhé lanovky

Radnice nechala areál vybudovat v roce 2006 s cílem nastartovat ve městě a okolí v zimním období turistický ruch. Po šestnácti letech je však do něj třeba investovat a město vidí priority jinde.

„Aby mohl areál dál fungovat, je pro něj důležitý investor. Město už nemá sílu do něj dál investovat,“ řekl již dříve starosta. Součástí prodeje je tak i projekt na druhou etapu. Ta počítá s výstavbou druhé lanovky na hřeben Příčného vrchu. Současná dráha vede na Zámecký kopec.

„Na dostavbu jsou platná stavební povolení, bereme to jako velké plus. Pokud by chtěl někdo v této chvíli něco připravovat, je to otázka tří až pěti let,“ poznamenal starosta Rác.

Kromě čtyřsedačkové lanové dráhy o délce zhruba dvanáct set metrů a hodinové kapacitě 2400 lidí jsou součástí prodeje veškeré technologie, jako osvětlení, čerpací stanice, rozvody vody a elektřiny nebo trafostanice, několik sněžných děl, rolba, ale i několik pozemků a staveb. V jedné z nich se nachází jedenáct dvoulůžkových pokojů.

Lanovka se může prakticky hned rozjet

Lyžařský areál je už druhou sezonu mimo provoz. Loni to zapříčinila covidová omezení, lanovka ale stojí i letos.

„Minulý rok jsme využili k obnově veškerých revizí potřebných k provozu, aby potenciální kupec měl lanovku s platnými revizemi. Lanovka může jet víceméně okamžitě,“ podotkl starosta.

Zlatohorská sjezdovka začíná ve 480 a končí v 660 metrech nad mořem. Ze 180 metrového převýšení však 135 výškových metrů připadá na horní polovinu sjezdovky, pod níž se nachází mezistanice, zbytek je dojezd. Lanovka ve Zlatých Horách je nejníže položenou v oblasti Jeseníků. Také sezona zde kvůli přírodním podmínkám bývala kratší než v jiných střediscích.

Klientelu střediska tvořili z velké části Poláci. Od hraničního přechodu se ostatně sjezdovka nachází pouhé čtyři kilometry a pro obyvatele Nysy nebo Opole je jednoznačně nejbližším střediskem. V okolí se také jedná o jediné lyžařské středisko, nejbližší se nachází v sedmnáct kilometrů vzdáleném Vrbně pod Pradědem nebo třicet kilometrů vzdálené Lipové-lázních a Filipovicích.