A od té doby se řeší, co bude s objektem a prostorem za ním dál. Vznikla řada plánů, všechny ale zůstaly jen na papíře. Nyní přichází zlom, když vedení města rozhodlo, že svou část Slezanky příští rok zbourá. Opozice už ale takové nadšení nesdílí.

Slezanku má nahradit mimo jiné několik historizujících bytových domů. Zájem o byty je ve městě velký. Po právě vznikající čtvrti pro bydlení v areálu bývalých Dukelských kasáren, kde společnost JTA exclusive staví tři stovky nových bytů, nebo po výstavbě osmi zděných bytových domů v Rezidenci Kačírkova u hypermarketu Albert (pozn. red. zde se již byty prodávají), tak mají další vyrůst i přímo v centru slezské metropole.

Tyto bytové domy mají stavět soukromé osoby. „Zvažovali jsme několik variant včetně rekonstrukce. Jen zajištění statiky stávající Slezanky by vyšlo zhruba na 20 milionů korun. Její přestavba je proto neekonomická. Rozhodli jsme se v příštím roce městskou část Slezanky zbourat a po nezbytném archeologickém průzkumu zde vystavět několik bytových domů, které budou inspirovány předválečnou bytovou výstavbou na Horním náměstí,“ přiblížil opavský primátor Tomáš Navrátil.

Postaví se i nový multifunkční sál

V prostoru dnešního divadelního klubu vyroste malé náměstíčko se vstupem do nového multifunkčního sálu s venkovním amfiteátrem. V něm se podle vedení města mají konat koncerty, plesy, společenská setkání nebo přednášky.

„Podle dopravních propočtů by stavba sálu za městem vytvořila větší dopravní zátěž než stavba sálu v centru, které je dobře dostupné i díky zastávkám Městské hromadné dopravy,“ upřesňuje tiskový mluvčí města Roman Konečný. Tento multifunkční sál postaví magistrát.

Parkovat se bude pod zemí

V souvislosti s chystanou investicí bude potřeba vyřešit i parkování. Je v plánu vznik dvoupodlažního podzemního parkování, a to přímo pod novou výstavbou.

„Budou zde parkovací místa jak pro obyvatele bytových domů, tak pro návštěvníky multifunkčního sálu, sousedního Slezského divadla a pro další akce v centru města,“ přibližuje primátor.

„Jsem přesvědčený o tom, že se nám konečně podaří vyřešit jeden obrovský letitý problém, Slezanku nahradí zajímavé budovy a sál ještě více oživí centrum Opavy,“ dodává Tomáš Navrátil.

Na celém projektu pracuje architektonické studio Chybik a Krištof. Nutno však podotknout, že všechno musí ještě odklepnout zastupitelé.

Co na to opozice?

Vedení města už své záměry představilo na setkání opavské opozici. S historizujícími domy souhlasí například Změna pro Opavu. S tímto nápadem přišla strana už minulý rok v lednu, pro občany tehdy byla spuštěna i online petice s nabídkou řešení, které přijali a úspěšně realizovali v řadě německých měst.

„Chceme vrátit Hornímu náměstí historizující podobu. Pokud by byla demolice Slezanky prvním krokem, musí být ale jasné, jak bude dotažen ten druhý krok, tedy samotná stavba domů. A tam, pokud vím, zatím shoda není. Dali jsme stanovisko k řadě domů souběžně s ulicí Ostrožná, v té vnitřní části za Slezankou, což v tom projektu na schůzce chybělo a k tomu se primátor nějak nevyjádřil. Nějaké podmínky jsme dali ale nemám pocit, že by zatím byly akceptovány. Od té doby s námi nikdo nekomunikuje, blíží se volby, tak asi běží PR kampaň bez nás,“ konstatoval Libor Witassek ze Změny pro Opavu.

Na to, jak moc je současný plán radnice reálný, naráží Marek Veselý z ODS.

„Rozhodně nemáme za to, že je něco projednáno. Nic o tom nevíme, nikdo z nás neviděl ekonomiku, jak velký to bude zásah do rozpočtu, časový rozvrh. Je to jen plácání do vody. My chceme věci řešit komplexně. Smysl bourat má, až budeme vědět, co tam bude. A vědět budeme, až se domluvíme. Historizující domy jsou zajímavým momentem, ale někdo musí říct i to „B“. Tedy kolik to bude stát, jaké bude financování, jaké budou případné výnosy, kdo v domech bude bydlet, jak se budou prodávat? Vizuálně je to pěkné, ale to je málo,“ míní Marek Veselý.