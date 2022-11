Ostrava zavádí změny v MHD, DPO od prosince ruší část jízdenek

Poté, co však s odborníky objekt detailně prohlédl, zjistil, že je napadený dřevokaznou houbou. „O detailním stavu stavebních prvků (základy, zdivo, stropy, krov) nemělo město jakožto prodávající před prodejem pořízenou žádnou dokumentaci, průzkum či odborné posouzení. Společnost, která odborné posouzení zpracovala, byla s jeho odevzdáním ve zpoždění oproti původnímu předpokladu. Až poté byla zpráva předána statikům k dalšímu postupu, přičemž dle průzkumu bylo zjištěno, že převážná část dřevěných konstrukcí stropů je napadena dřevokaznou houbou,“ vysvětloval Chlebovský v korespondenci městu.

Rekonstrukce přespříští rok

Zastupitelé tak ve středu řešili – a schválili – jeho žádost o prodloužení smluvně daných termínů, podle kterých se měl Spolek v těchto měsících začít rekonstruovat, což podle smlouvy mělo trvat dva roky. Nově však teprve do konce dubna příštího roku musí Chlebovský podat žádost o vydání společného povolení na umístění a realizaci stavby. A až poté, tedy začátkem roku 2024, rekonstruovat.

Zdrženlivý postoj zaujala na zasedání zastupitelstva jen Ostravská levice, která – tehdy ještě jako komunisté – nesouhlasila už se samotným prodejem. „Prodat jej byla chyba,“ zopakoval Vít Macháček a na mysli měl inkasovanou částku 9,5 milionu korun, přičemž znalecký posudek z roku 2020 objekt vyčíslil o více než pět milionů hodnotněji. Vadila mu také jediná podaná nabídka. Koalice už tehdy vysvětlovala, že se město Spolek snažilo neúspěšně prodat už několikrát, proto vzalo za vděk částkou i osamocenou nabídkou.

Spolek zůstane Spolkem

Lukáš Chlebovský ze Spolku zamýšlí udělat moderní podnik, v němž ale hodlá zachovat tradici a genium loci někdejšího podniku Na Společenství, z něhož se teprve časem vykrystalizovaly názvy Na Spolku a konečně i Spolek.

Klíčovou změnou už rok zavřené restaurace bude přístavba o jedno patro, čímž by měl podnik výškově dorovnat vedlejšímu objektu. Fasáda stávající části objektu by z Nádražní ulice měla zůstat v původním duchu, počítá se s terasou ve dvoře i s novou podobou zahrady u restaurace. „I nadále to bude Spolek. Je to ikonické místo Ostravy a bylo by špatně jeho název odstřihnout,“ vysvětlil Chlebovský.