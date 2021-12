Celková rozloha všech těchto prodejen činí téměř 156 000 metrů čtverečních, což je pro představu skoro 22 fotbalových či 107 hokejových hřišť. Všechny Sportisimo prodejny by zaplnily téměř 5 multisportovních hal velikosti O2 Areny. Největším prodejním prostorem Sportisima je český obchod v pražském centru Metropole Zličín.

„Dvoustý milník slavíme, trochu symbolicky, v ostravském regionu. Za prvé jsem rád, že je to doma, a připomínáme tak český původ firmy, i když se nám mimořádně daří expanze do Evropy. Zároveň je pro nás teď Ostravsko hodně akcentované, stavíme tam novou moderní logistickou centrálu a Sportisimo se stává jedním z důležitých zaměstnavatelů v kraji a členů místní komunity a jejího rozvoje,” říká k výročí Zdeněk Morávek, marketingový ředitel Sportisima.

„Uplynulo navíc právě 20 let od doby, kdy jsme otevřeli vůbec první Sportisimo prodejnu. O to víc mne těší, že jsme to vše zvládli navzdory různým vlivům, kterým retail hlavně v posledních dvou letech čelí v kontextu pandemie. Znamená to taky, že se nám, stále lépe a lépe, daří motivovat lidi k aktivnímu životnímu stylu, což je jedna z našich důležitých hodnot,” doplňuje Morávek s odkazem na hlavní motto Sportisima - Život v pohybu.

Svou první prodejnu otevřel sportovní hráč v roce 2001 v Mladé Boleslavi. První zahraniční obchod vyrostl ve slovenské Nitře v roce 2008. V tomto roce, navzdory začátkům finanční krize, se napříč Českou republikou a Slovenskem objevilo celkem 15 Sportisimo obchodů. Nejdynamičtějším, co do počtu nových prodejen, byl pro sportovní řetězec rok 2019. Díky velké rumunské expanzi a vstupu na maďarský trh oslavil celkem 23 nových přírůstků.

V roce 2020 pak přišel s vylepšeným designem pro některé z prodejen v Praze a v Bulharsku, za který získal s autory návrhu ocenění POPAI Awards. „V příštím roce se nejvíce zaměříme na expanzi, hlavně na maďarský trh. I v tuzemsku budeme samozřejmě nadále retailovou síť rozšiřovat, i když pomalejším tempem oproti zahraničí. Doma vyroste kolem šesti nových prodejen, stejný počet i na Slovensku,” prognózuje Jana Jusková, která má ve Sportisimu na starost retail marketing. Podle ní zaměstnává řetězec v síti 108 českých obchodů skoro 1100 lidí, na Slovensku je to kolem 365 zaměstnanců ve zmíněných 47 prodejnách.