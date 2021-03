Mohou například až o 10 měsíců odložit pravidelnou technickou prohlídku svého vozu, čímž za tu dobu ušetří okolo 800 korun. A poté získají osvědčení platné zase na dva roky.

Jenže jak říkají provozovatelé stanic technické kontroly (STK), každá mince má dvě strany a doporučují řidičům, aby termín pravidelné technické kontorolu svých aut dodrželi a neodkládali s vidinou drobné úspory. Ta se totiž nemusí vyplatit. Napříkald když někoho nabouráte, budete mít problém.

„Je třeba si uvědomit, že v tom mezidobí jezdíte de facto bez technické prohlídky. A když někoho nabouráte, nedejbože někomu způsobíte zranění s trvalými následky, budete označen za viníka nehody, soudní znalec řekne, že se řádně nestaráte o auto, a v posudku prokáže, že třeba brzdy u vašeho vozu byly před nehodou špatné, všechny náhrady budou na vás. Pojišťovna nebude plnit a vy zaplatíte opravu obou aut, včetně odškodného druhé osobě, což může být částka i několik desítek tisíc korun měsíčně,“ říká Petr Korman, provozovatel STK u autosalonu Škoda v Karviné. Dlouhá léta pracoval v pojišťovnictví, takže ví, o čem mluví.

„Bude to mazec“

To ale není zdaleka vše, co prodloužení platnosti zmíněných dokladů a registrací způsobí. Mimo jiné problémy samotným stanicím technické kontroly. „Je to strašně nešťastné nařízení. Pokud jsme loni při prodloužení platnosti přišli o deset procent aut, tak teď bude pokles, počítám tak 80 procent. Na nás to bude mít brutální dopad,“ tvrdí provozovatel STK v Krnově Roman Košťál.

Za krajně neférové považuje také to, že vláda stanice nechala otevřené, ale zákazníci z výše uvedených důvodů nejezdí, nebo jich jezdí o mnoho méně. „A tím, že nejsme zavření můžeme pracovat, i když není pro koho, děláme jen evidenční prohlídky a těch je zlomek, nemáme nárok na kompenzace. Teď mi tu chlapi houpou nohama, nemají c o dělat a až se to zase spustí, za rok v březnu, tak to bude masakr. Stanice nebudou stíhat, budou fronty, řidiči budou nadávat,“ předpovídá Roman Košťál.

Už teď také tvrdí, že poplatky za prohlídku na STK podraží.

Petr Korman z jedné ze dvou karvinských STK říká, že měsíčně prohlédnou jeho technici 800 aut. „Za těch deset měsíců to máme osm tisíc aut, která nepřijedou. Takže pokles tržeb odhaduju tak mínus 70 procent, to znamená, že asi budu muset propouštět. A na jaře zase nebudeme stíhat,“ dodává.

Za velmi nebezpečné považuje odkládání technických kontrol u malých nákladních aut a dodávek, které najezdí tisíce kilometrů měsíčně a pokud neprošly kontrolou mohou ohrožovat bezpečnost všech, kteří se pohybují po silnicích.

S tím souhlasí také Roman Košťál, který říká, že pokud firmy nyní budou dokládat technické kontroly svých, zejména nákladních aut, bude to pro stanice specializované právě na velká auta, likvidační. „Navíc samozřejmě bude po cestách jezdit spousta aut, které mohou být pro okolí z důvodu špatného technického stavu nebezpečná,“ dodává majitel krnovské STK.

Řidiči, s technickou nečekejte!

Co tedy odborníci doporučují řidičům? „Aby zůstali v klidu a pokud mají termín prohlídky, aby přijeli. Jednat jsou volné termíny a majitel vozu bude mít klidnou hlavu, kdo nemá čas, tomu například po Karviné nabízíme odvoz, prohlídku a zpětné přistavení vozu kdekoli zdarma., říká Petr Korman.

Komu přece jen na „technickou“ nechce, doporučuje aspoň kontrolu brzd na válcích. „Stojí pouhou stokorunu, a kdyby náhodou došlo k nehodě, bude mít řidič doklad, že je brzdy jeho vozu byly před nehodou v pořádku,“ dodává Korman.

Neotálet s technickou prohlídkou auta přes uvedené možnosti nabádá řidiče samotné ministerstvo dopravy.

„Využít prodloužení platnosti technických kontrol je možnost, nikoli povinnost. Tu jsme se rozhodli provozovatelům vozidel dát, protože mohou nastat důvody, kdy absolvování technické kontroly brání současný pandemický stav. Zkušenosti z využívání nařízení Omnibus I navíc ukazují, že občané tohoto prodloužení využívají opravdu jen v nutných případech a většinou se řídí původním datem platnosti, resp. na technickou si zajedou hned, jak to situace umožní, a věc neodkládají,“ říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Stejného názoru je samotný ministr dopravy Karel Havlíček. „Pokud je to možné, bylo by dobré, kdyby řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně,“ uvedl Havlíček na webu svého ministerstva.