Víkendovým programem hlavně pro děti a celotýdenní předváděčkou jen pro dospělé žila střelnice v Petřvaldě u Karviné. Ti malí si mohli osahat válečné a vyzkoušet sportovní zbraně, a to včetně luků i kuše. Velcí návštěvníci obdivovali výrobní program brazilského Taurusu s ručními kanóny či novinkou produkovanou pro speciální složky.

Střelnice v Petřvaldě u Karviné, 24. 9. 2023. | Video: Radek Luksza

„Všechny tyto zbraně patří ke znehodnoceným, tedy nejsou ostré, byly upraveny pro ukázky,“ řekli Deníku členové Klubu vojenské historie z Dolní Lutyně, kteří do Petřvaldu přivezli nejen německé i sovětské ruční zbraně. Složili zde i ruský sedmdesátikilový kulomet Maxim na kolečkách (konstrukce z roku 1910, konkrétní model pocházel z roku 1943, měl osmdesát let) či univerzální kulomet wehrmachtu MG 42 v protileteckém provedení (a s možností akustické střelby bez munice, na kterou taky opakovaně došlo).

„Baví nás to, zkusili bychom to znovu,“ nechávali se pro Deník slyšet kluci, kteří stříleli na krytých stavech z flusaček, tedy flobertek a vzduchovek. Stříleli také z oblíbených airsoftových kuličkovek, přičemž jeden model útočné pušky sypal do terčů dávky po desítkách.

„Brazilská zbrojovka a její český dodavatel nám půjčila jak krátké zbraně – revolvery a pistole – tak dlouhé,“ popisoval šéf střelnice Marcel Žurovec část pro dospělé. Ta nesla jméno „Vyber si svého Tauruse“. Ta spočívá v půjčování zbraní pouze za cenu střeliva a pobytu na palpostu. Na rozdíl od dětského dne neprobíhala jen v sobotu a v neděli, ale pokračuje až do neděle 1. listopadu.

Střelci v Petřvaldě využili možnost testovat novou ráži .300 AAC Blackout vyvinutou pro potřeby speciálních jednotek. „Puška T4 se v kombinaci s tlumičem chová jako vzduchovka,“ komentovali.

Daleko větší ránu, jak pro sluch, ruce i peněženku, znamenal revolver Racing Hunter v jedné z nejsilnějších ráží ručních zbraní: .454 Casull. „Náboj má takové tlaky, že je třeba, aby byl rám uzamčen ve dvou bodech a ne v jednom, jak je obvyklé. Taky bylo třeba natahovat s promáčknutím spouště by se člověk netrefil,“ popisovali pro Deník tento „kanón“.