Chtěla svatbu v zámeckém stylu. Načerpala inspiraci a pak založila vlastní salon

Zuzana Čtvrtlíková

I když to ne všechny ženy a dívky přiznají, většina by si ráda vyzkoušela, jaké to je být na chvíli tak trochu princeznou. Moci si dlouho vybírat z mnoha nádherných šatů, vychutnávat si jejich zkoušení a předvádění, užívat si pozornosti. Že to v rytmu běžného života není reálné? Minimálně jedenkrát v životě má k takovému prožitku příležitost každá žena. Ve svatebním salonu, při přípravě své svatby.

Majitelka Svatebního salonu Juliana Ksenia Elanskaya na svatebním snímku | Foto: se svolením Svatebního salonu Juliana