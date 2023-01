„Mám to teď v rekonstrukci, chci tam udělat vodovod a kanalizaci, určitě to nemíníme nechat spadnout. Určitě s tím budeme mít nějaký záměr,“ poznamenal Jan Grygar.

„Už jsme v důchodovém věku. Manželka už cítila, že ji to unavuje. Měli jsme těch trafik více, ale ty byly v nájmu. Jenže dnes je to tak, že lidí už moc nechodí, prodeje novin a cigaret se přesunuly do supermarketů, tak se to zavře. Ti prodejci si najdou lepší práci a další nájemce se hledá těžko,“ pokračoval Jan Grygar a zopakoval, že v současné době trafiku u nádraží rekonstruuje. „Uvnitř to i zatepluji, ale zvenčí na to nechci sahat, je to historická budova,“ podotkl.

Historie domečku

Jan Grygar pak krátce připomněl, že domeček nedaleko kolejí postavil v Příboře známý drogista Klement Helma, jinak také otec pilota RAF Oldřicha Helmy, jenž zahynul v roce 1941 v Anglii.

„Po válce to zestátnil komunistický režim, pak to v rámci restitucí získala paní Oldřiška Rosmarinova (vnučka Klementa Helmy – pozn. red.), která tam dlouhá léta prodávala až do důchodu. Potom to koupil jeden známý trafikant, a ten nám to před smrtí prodal,“ přiblížil Jan Grygar historii domečku, na němž jsou nápisy Trafika a Prodej od roku 1922.

Jan Grygar dodal, že trafika u kolejí, kterou oficiálně vlastní jeho manželka, je jeho srdeční záležitostí, i proto na ní před časem renovoval střechu a nyní ji dále rekonstruuje.

„Našel jsem tam hodně historických věcí, například krabice s pohlednicemi prezidenta Beneše, staré tinktury a další věci. Bylo to schované pod podlahou. Teď to mám doma,“ doplnil Jan Grygar s tím, že po rekonstrukci se uvidí, jak by se domeček dal opět využít.

Kultovní trafika není jediná

Legendární příborská trafika ale není jediná, která v poslední době ukončila činnost. Ve městech na Novojičínsku je řada míst, odkud již stánky nadobro zmizely anebo tam sice stojí, ale jsou prázdné, zamčené a některé už ve zbídačeném stavu. Samostatné klasické trafiky už jsou vidět málokde, navíc si již jen s prodejem novin a cigaret nevystačí.

„Je to problém, některé trafiky skončily, když přišla povinnost EET, další při covidové vlně. Lidi, když můžou, jezdí pro cigarety do Polska, kde jsou mnohem levnější, a noviny a časopisy už si každý nemůže dovolit, navíc je plno věcí na internetu. Zatím ale nějak přežívám,“ sdělila jedna z Deníkem oslovených trafikantek.

Další vidí jako problém prodejny novin a tabáku v obchodních řetězcích. „Kvůli nim je také úbytek zákazníků. Uvidíme, jak dlouho ty malé trafiky ještě dokážou fungovat… Časy, kdy to měli lidi jako takový rituál, že si ráno při cestě do práce kupovali noviny a případně i cigarety, už se nevrátí,“ přemýšlela nahlas další z trafikantek.