U zoo se začne stavět parkovací dům, v Ostravě nemá být jediný, podívejte se

/VIZUALIZACE, MAPA NÁHRADNÍCH PLOCH/ Počet návštěvníků Zoologické zahrady a botanického parku postupně narůstá a narůstá i počet těch, kteří přijíždějí do zoo autem. Především o víkendových dnech je tak často naprosto nedostačující kapacita stávajících parkovacích ploch. Zlepšit by to měl parkovací dům, který se začne stavět v následujících týdnech.

Vizualizace parkovacího domu. | Foto: Arpik