Vláda v pondělí rozhodla o jedné ze dvou žádostí skupiny Škoda Transportation o investiční pobídku. Schválení se dnes dočkala ostravská Škoda Vagonka, které se týká pobídka ve výši 259 milionů korun ve formě slevy na dani z příjmů právnických osob. Schválení vláda oznámila na svých stránkách.

Uvedená suma představuje 25 procent způsobilých nákladů na probíhající velkou modernizaci výrobního zázemí. Škoda v Ostravě investuje přes miliardu korun, což má vést ke vzniku 315 nových pracovních míst.

Za 300 milionů korun

Vznikne například nová lakovna za 300 milionů korun, v plánu je obráběcí centrum za 100 milionů korun nebo nové výrobní linky za 200 milionů korun. Součástí investice je i pořízení strojů za 70 milionů korun. V současnosti má Škoda Vagonka 30 tisíc čtverečních metrů, díky nákupu nových pozemků a pronájmu hal ve Vítkovicích se plocha zdvojnásobí. V Ostravě se vyrábějí například nové push-pull soupravy pro Moravskoslezský kraj nebo metro pro Varšavu.

O investiční pobídku má zažádáno i další dcera Škody Transportation, šumperská Pars nova. V jejím případě má pobídka činit 114,6 milionu korun. O jejím osudu vláda podle programu nerozhodovala.

V sobotu 12. prosince uběhlo přesně 120 let od založení nynější Škody Vagonky Adolfem Schustalou ve Studénce. Za tu dobu se toho samozřejmě hodně změnilo a došlo k mnoha inovacím.

Hurvínek, Orchestrion a další

Firma postupem času přesunula své sídlo do Ostravy, kde nyní, její současný majitel Škoda Transportation, buduje další výrobní kapacity v rámci projektu nazvaného Nová Vagonka za 1 miliardu korun. Zároveň plánuje zaměstnat až dvojnásobek lidí ze svého regionu, který tak vzroste na 900.

Vagonku založil ve Studénce Adolf Schustala v roce 1900 pod názvem „Staudinger Waggonfabrik A.G.“. Výroba prvních železničních vagonů byla zahájena v roce 1901. V letech 1916 až 1932 se ve Vagonce vyráběly i lokomotivy a v roce 1935 bylo ve společnosti zřízeno dokonce letecké oddělení. Vyrobily se tady známé kousky jako: Hurvínek, Orchestrion a mnoho dalších. Na přelomu let 1995 a 1996 byl zahájen vývoj zcela nové koncepce jednotek řady 471 CityElefant.

Významným mezníkem v životě společnosti byl přelom let 2000 a 2001, kdy došlo k přemístění výroby ze Studénky do nových prostorů v Ostravě. Ostravská Vagonka navázala na stoletou tradici výroby kolejových vozidel ve Studénce a stala se přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových vozidel. Nosným produktem společnosti, která je od roku 2005 součástí skupiny Škoda Transportation, jsou v současnosti elektrické jedno a dvoupodlažní jednotky. Z Vagonky putují výrobky nejen do Česka, ale můžete je najít v mnoha městech Evropy.