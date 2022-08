„Pro ty, kteří u nás chtějí strávit více dní, nabízíme pět pokojů. Malý penzion je vyhledávaný pro klid a domácí, rodinnou atmosféru. Jezdí k nám tak především rodiny s dětmi z celé České republiky, ale i ze zahraničí,“ uvedla provozní restaurace a penzionu YDYKSEB Marcela Chalupová s tím, že v létě se jedná především o týdenní pobyty. „Mimo sezonu pak bývají plně obsazené víkendy,“ dodala.

Stylová restaurace pod Lysou horou se orientuje především na českou kuchyni. „Snažíme se používat regionální potraviny. Vyhlášená jsou naše vepřová žebra, pro která jezdíme do menšího řeznictví. Jsou skutečně masitá, poctivá. Máme zaručenou jejich kvalitu. Výborná jsou také hovězí líčka a speciality na grilu. Flank steak, losos či vepřová panenka,“ vyjmenovala Chalupová a dodala, že zdejší restaurace nemá žádná hotová jídla. „Všechno vaříme z čerstvých surovin a nejlépe od místních dodavatelů.“

Nejen milovníci piva pak jistě ocení, že YDYKSEB čepuje stejnojmenné řemeslné, nepasterizované a nefiltrované pivo, které pro restauraci vaří spřátelený minipivovar. „Hosté, kteří jsou u nás ubytovaní, si jej mohou vzít s sebou na pokoj, sedět na terase a užívat si překrásných výhledů po okolí,“ popsala Chalupová.

Restaurace YDYKSEB pořádá také menší oslavy a menší svatby. „V poslední době se spousta novomanželů chce vzít pod otevřeným nebem. Je to určitý trend současnosti. Umíme připravit menší svatební hostinu i s obřadem, který je situovaný s výhledem na Lysou horu. Ženich s nevěstou si tak své ano mohou říct v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd,“ poznamenala Chalupová.

A zatímco mnohé restaurace pociťují personální krizi v gastronomickém odvětví, YDYKSEB takové problémy nezná. „V kuchyni máme zkušené kuchaře s dlouholetou praxí. V letním období vypomáhají servírkám brigádnice, abychom zvládli zvýšený nápor hostů. Všichni naši pracovníci jsou velice spolehliví a šikovní. Nedáme na ně dopustit,“ pochvaluje si Chalupová.

Nadcházející zimu by se pak nejen ubytovaní hosté mohli dočkat zprovoznění sauny, a to včetně odpočívárny. „Děláme maximum pro to, abychom saunu zprovoznili už na příští zimu. Věříme, že to bude další pádný důvod k tomu, aby se u nás lidé na nějakou dobu zdrželi. YDYKSEB totiž není jen restaurace s dobrým jídlem a pitím,“ uzavřela Chalupová.

Navštíví-li někdo stylovou restauraci YDYKSEB nacházející se v krásném prostředí pod Lysou horou, nemusí nutně zůstat jen u stolu u dobrého jídla. Zdejší prostředí vybízí k mnoha aktivitám. Ať už v areálu nebo v okolí. Certifikované dětské hřiště, venkovní workout, hřiště na plážový volejbal nebo jízdárna. To všechno je součástí restaurace YDYKSEB. Hosté se tady tak rozhodně nemohou nudit.

„Hodně se zaměřujeme na agroturistiku. Ubytovaní hosté si mohou přivést svého koně a nechat si jej ustájit po dobu svého pobytu v místní jízdárně. Touto zajímavostí se odlišujeme od mnoha dalších zařízení v Beskydech. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost poznávat krásy Beskyd z koňského hřbetu,“ uvedla Marcela Chalupová, provozní restaurace a penzionu YDYKSEB. Provozovatelka zdejší jízdárny Kateřina Čupová nabízí ubytovaným hostům možnost objednat si jízdu na koni, vodění dětí na ponících, ale také vyzkoušet si, co všechno obnáší práce na jízdárně.

„Zájemci se mohou seznámit s chodem stáje. Hostům, kteří si u nás ustájí koně, nabízíme možnost vyjížděk po okolí, kdy je provedeme terénem. Sama vždycky uvítám, když můžu koně ustájit někde na cestách, přespat a další den pokračovat dále. Přesně takovou možnost u nás koňaři mají. Sice tady není žádná hipotrasa, ale je možnost se tady s koněm zastavit a pokračovat v cestě následující den,“ přiblížila Kateřina Čupová.

Na zdejší jízdárně probíhají během léta také příměstské tábory, které pořádá partnerská firma restaurace a penzionu YDYKSEB. „Vedeme také jezdecký kroužek pro děti. Jednou ročně pořádáme hobby westernové závody, na kterých mohou startovat i jezdci bez licencí. Během soutěžního dne plní různé disciplíny se svými koňmi. Součástí bývá také doprovodný program, například ukázka hobby horsingu, výtvarný koutek pro děti či vodění na koni. Závěr pak patří vyhlášení výsledků s odměnami, cenami, poháry a medailemi,“ popsala Čupová.

Na jízdárně je v současnosti patnáct koní. „Deset je vlastních, pět je tady ustájených od soukromých majitelů, kterým takto vyřešíme starosti s péčí o koně. Máme k dispozici venkovní jízdárnu i krytou halu, takže se u nás dá jezdit za každého počasí. I v zimě. Z bezpečnostních důvodů ale nepořádáme vyjížďky pro veřejnost do přírody.“ upozornila Čupová.

Okolí restaurace YDYKSEB pak vybízí také k turistice, cykloturistice, pěší chůzi či procházkám s kočárky. „Kolem restaurace vede turistická trasa Medvědí tlapky, v níž jsou vyznačená zajímavá místa v okolí. A sice penziony, restaurace, zábavní centra. V průběhu trasy jsou informační cedule s otázkami, na které lidé odpovídají. Jednou ročně pak probíhá slosování těch, kteří se do soutěže zapojili. Výherci se mohou těšit ze slevových a dárkových poukazů, které mohou uplatnit v místech, která jsou zapojená do programu Medvědích tlapek,“ vysvětlila Čupová.

Ubytovaní hosté mohou využít také komentovaných výstupů na Lysou horu a různých akcí pořádaných v rámci podpory turismu v Beskydech. „K přemístění mohou použít TuBus, což je malý autobus, který o víkendech a svátcích od 2. července do 25. září brázdí Beskydy. Jezdí zdarma a umožňuje turistům se bez auta dostat na Sepetnou pod Lysou horu, na Gruň, ale i jiná místa,“ uzavřela Chalupová.