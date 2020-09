Policejní preventista spolu s kolegy z dopravní služby navštívili ve středu 9. září děti prvního stupně 4. ZŠ ve Frýdku-Místku. Na programu byla pro prvňáčky policejní pohádka, druháci si pak s dopravními policisty oživili přecházení po přechodu pro chodce. Třetí a čtvrtý ročník se díky obdrženému pracovnímu sešitu aktivně zapojil do přednášky.

Další den, ve čtvrtek 10. září, se policisté vydali do ZŠ a MŠ v Olbramicích, kde byli do projektu zapojeny děti ještě mladší. Děti z prvního stupně, ale také z mateřské školy, si celkem na třech stanovištích vyslechly přednášku zaměřenou na bezpečný pohyb v dopravě, zaposlouchaly se do příběhu „Proč cesta není hřiště“ z knížky Policejní pohádky a na závěr si prohlédly policejní vozidlo.

Obdobně tomu bylo také v pátek 11. září, kdy policejní preventistka navštívila se „Zebrou“ 7. ZŠ ve Frýdku-Místku. Školáci čtvrtých tříd si mohli zábavnou a hravou formou oživit významy dopravních značek a další silniční pravidla. Nechyběl malý test a děti také obdržely rady týkající se důležitých reflexních prvků.

Aktivita a zájem dětí při besedách byla znát, bylo zřejmé, že si toto zpestření užily. Několik stovek dětí si odneslo nejen reflexní prvky pro zvýšení bezpečnosti či pracovní sešity pro další vzdělávání, ale také důležité informace.

Případné požadavky k realizaci přednášek k projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ do konce září mohou pedagogové směřovat na email: krpt.prevence@pcr.cz.

