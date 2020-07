Oblíbený stánek se zmrzlinou s chorvatskou recepturou v Café Mozart na Masarykově náměstí v Ostravě opět jede na plné obrátky. A to doslova. V nabídce má hned 28 druhů kopečkové zmrzliny, na které si balkánský majitel kavárny, pan Ameti, zakládá.

„Chorvatská receptura je základ. Každá vanička s příchutí je dělaná přímo tady a je dělaná kvalitně. Chceme zákazníkům nabídnout co nejširší nabídku, což by točená zmrzlina nesplňovala. Celkově jedeme ve středomořském stylu. Majitel je ze středomoří a o navození tamní atmosféry se snažíme i tady,“ říká provozní manažerka Café Mozart Martina Šindelová s tím, že cukrář chodívá do práce vždy tak, aby v osm hodin při otevření byly všechny vaničky se zmrzlinou plné.

„Většina činností se dá připravit den předem, poslední práce se dodělávají ráno,“ upřesňuje Šindelová výrobní proces, avšak pečlivě chrání firemní know-how.

DENNĚ CHODÍ NA LIČI!

Kopeček zmrzliny u Café Mozart stojí od 25 do 35 korun, nabízí však nepřeberné množství chutí, kvalitu a původní středomořskou recepturu. „Letos je určitě nejoblíbenější zmrzlinou mangová, je to sorbet ze stoprocentního ovoce. Každoročně pak u nás mezi nejoblíbenější zmrzliny patří hlavně snickersková a lotusová, příchutě podle známých sušenek a tyčinek,“ říká zmrzlinářka.

Důraz letos klade zejména na druhy ze stoprocentního ovoce. „Poprvé jsme přidali také liči, které se stalo také oblíbené. Jedna slečna k nám chodí v podstatě denně jen na to liči, asi pro ni budeme muset vymyslet nějakou formu zvýhodnění,“ směje se Martina Šindelová a z netradičních příchutí zmiňuje také batátovou ze sladkých brambor či dýňovou.

EPIDEMIE A DÉŠŤ

Letošní rok je ve všech ohledech specifický, ale ani koronavirus zmrzlináře zásadně nepoznamenal. Po týdenním úplném uzavření začali v Café Mozart vydávat zmrzlinu v omezené nabídce alespoň do kelímku.

„Ano, bylo znát, že klientů je méně, ale po otevření jsou všichni zpět a chodí i noví zákazníci. Navzdory viru a deštivému počasí je zatím sezona kupodivu srovnatelná s předešlými roky. Ty teplejší dny to vždy vytáhnou,“ dodává Martina Šindelová s tím, že zákazníci se na bezmála třicet příchutí mohou těšit přibližně do konce září.