ŽSR modernizují koridor u Čadce, zrychlí spojení Ostrava – Žilina

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začínají s modernizací další části koridoru od česko-slovenské státní hranice směrem do Žiliny, a to úseku Čadca – státní hranice. Smlouvu smlouvu na modernizaci podepsaly na konci března. Po dokončení budou modernizovat úsek z Čadce do Krásna.

Elektrická jednotka Panter u Žiliny. | Foto: ZSSK