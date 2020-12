Na místě podle jeho slov zasahovaly tři hasičské jednotky.

"Požár byl na tísňovou linku ohlášen krátce po půl dvanácté večer. K události byly vyslány hasičské jednotky ze stanice HZS MSK v Karviné, karvinské části Hranice a Petrovic - Závady," uvedl Jakub Kozák.

Policisté ještě před příjezdem hasičů vyvedli z domu dvě osoby, dalších šest lidí zachránili hasiči ve vyváděcích maskách. K likvidaci požáru následně použili jeden vodní proud, pro odvětrání použili přetlakovou ventilaci.

"Dvěma nadýchaným osobám podávali hasiči až do příjezdu zdravotníků kyslík, obě si pak záchranná služba převzala do své péče a převezla je do nemocnice," doplnil Kozák s tím, že příčina vzniku požáru je v šetření. Škoda byla odhadnuta na 100 tisíc korun.