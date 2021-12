Krajské operační středisko bylo o události informováno po čtrnácté hodině a do obce Janovice byla ihned vyslána pozemní posádka, spolu s leteckými záchranáři.

"Čtyřiadvacetiletá žena měla podle informací záchranářů manipulovat s ředidlem, které se vzňalo a zasáhlo ji. Lékař při prvotním vyšetření zjistil popáleniny horních i dolních končetin, také obličeje a dýchacích cest," popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Pacientce byly podány léky tlumící bolest, týmy ZZS ji uvedly do umělého spánku a zajistily intubací. Musela být rovněž převedena na přístrojem řízenou ventilaci. "Po ošetření popálených ploch a dalších nutných opatřeních ji vrtulník transportoval do Fakultní nemocnice v Ostravě. Záchranáři ženu předali do péče popáleninového centra," doplnil Lukáš Humpl.