Záchranáři jej převezli do nemocnice. Na místě zasahovali i policisté.

Ti v této chvíli vyloučili cizí zavinění. K prohledávání objektu nasadili i speciálně vycvičeného psa na detekci akcelerantů hoření. Nic podezřelé nezjistili. „Pravděpodobnou příčinou požáru je nedopalek cigarety,“ řekla Deníku mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

Muž utrpěl popáleniny na přibližně pětině povrchu těla.

„Muž neznámé totožnosti utrpěl popáleniny poté, co se na něm vznítil oděv. Zasahující lékařka u něj zjistila popáleniny končetin a trupu přibližně na pětině povrchu těla. Postiženého bylo nutno uvést do umělého spánku, zajistit jeho dýchací cesty a také přístrojem řízenou ventilaci. Po ošetření popálených ploch a podání léků byl transportován do popáleninového centra Fakultní nemocnice Ostrava,“ sdělil mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.