Diskutovalo se taky na téma příjezdu hasičů. Podle uživatelky Zuzky Kučaté byli hasiči voláni příliš pozdě. "Hodně pozdě a ještě dvě minuty a šlo další. To hořelo hodně rychle," shodoval se s ní David Anderka.

Dým byl podle svědků vidět už z dálky. "Tý jo. A já si říkal, co kde hoří, když jsem jel přes staroměstské pole," komentoval video s plameny například uživatel Jakub Krhut.

"Majitelka osobního motorového vozidla Citroën Xsara policistům uvedla, že dne 12. září 2021 v odpoledních hodinách do uvedeného vozidla byla namontována čerstvě nabitá autobaterie. V krátkém okamžiku po nastartování, zpozorovali z pod sedačky linoucí se dým," popsala začátek požáru mluvčí policie Karolina Bělunková s tím, že i když se posádka vozidla následně oheň snažila do příjezdu hasičů uhasit za pomocí hasicího přístroje, úspěšná nebyla.

