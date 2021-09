„Bylo to na poslední chvíli,“ poznamenal velitel zásahu. Hasiči mu poskytli prvotní ošetření a kyslík, pak jej předali zdravotníkům.

U požáru bytového domu v centru Frýdku-Místku ve čtvrtek zasahovalo dvanáct jednotek hasičů, a to se dvěma automobilovými žebříky a jednou plošinou. Evakuováno muselo být celkem 19 lidí. Hořelo v bytě v 6. patře (7. NP).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.