„Od dřevěných motýlků i jiných ozdob jsme urazili kus cesty a posouváme se dále. Hlavně ke šperkářství a hodinářství,“ popisuje Radim, hlava marketingu ve fryčovické firmě BeWooden (volně překládáno jako BuďDřevěnej).

Zde si všichni zaměstnanci tykají; jako ve Skandinávii, jejíž decentní minimalistický styl je cítit v dílničkách, kancelářích či samotných produktech.

A její zakladatelé Ctirad, Jakub a Patrik si nyní plní sen v podobě vlastní hodinářské dílny. Pomineme-li japonské strojky a pouzdra, všechno ostatní je české. Přesněji řečeno regionální.

„Beskydské dřevo – javor, buk, jasan, ořech, dub – slouží na výrobu ciferníků. Létokruhy v něm i symbolicky umocňují čas,“ říká Radim. Deníku tu představují osm modelů hodinek exkluzivně.

„Dřevěné brože a motýlky přece jen nejsou na každodenní nošení. Na rozdíl od hodinek, které jsme vyvíjeli a testovali celých pět let s naším designérem Frederikem ze Slovenska,“ uvádí marketingový šéf. Co se ciziny týče, tam jsou BeWooden docela zavedení – jen do Německa, kde mají i vlastní kancelář, míří okolo třiceti procent výrobků. Klientela se jí třeba ozývá také z Izraele.