Stojíte na vyprahlé starobělské louce a v dáli vidíte ladně kroužit dva traktory New Holland. Jeden skuluje seno, druhý ho lisuje do balíků.

Nad kapotami jim krouží hejno čápů, kteří žijí se stroji o výkonu přes dvě stě koní v symbióze a kolikrát se procházejí hned vedle jejich točících se obrovitánských kol. Nevědět, kdo sedí v kabinách, ani by vás nenapadlo, že po chvíli ze strojů vyskočí dvě rozvrkočené usměvavé dívky. Jejich cesta ke zkrocení na polích poskakujících strojů začala jako z tradičního českého vesnického filmu.

„Poznaly jsme tady ve Staré Bělé na plese traktoristy, skamarádily se s nimi, povozili nás na traktoru a už to bylo. Vlastně nás sbalili na traktor,“ smějí se zemědělky při vzpomínce na své začátky. Pro AGRO Stará Bělá jezdí už pět let, řidičák si udělaly po roce od první zkušenosti za volantem.

„Se stroji jsme se sžívaly postupně, kousek po kousku jsme na polích sbíraly zkušenosti. Řidičák potom byl už jen formalista,“ říká Michaela Kolářová.

Zemědělkyně Michaela Kolářová a Kateřina Tempírová (na snímku) obdělávají půdu, 18. srpna 2022, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Ráda vzpomíná na cvičné jízdy, které ji v Zetoru s vlečkou zavedly třeba na Stodolní ulici. Dnes už ale řídí relativně moderní traktory New Holland s klimatizací a rádiem, Kolářová osedlává pětkovou řadu, Tempírová sedmičkovou s více koňmi, které potřebuje pro napojení stroje na lisování sena.

„Většinou když nastoupí mladí, dostanou staré Zetory, u nás to ale bylo naopak, asi tím, že jsme baby,“ smějí se letité kamarádky.Obměna generací v AGRO Stará Bělá díky nim probíhá o něco snesitelněji.

„Teď nastoupil jeden kluk, kterého to zajímá, jinak se do toho ale mladí moc nehrnou. Všichni by taky hned chtěli do nových mašin, ale ty my jim nedáme,“ smějí se dívčiny a úsměv je nepřechází ani při vzpomínkách na kuriózní reakce řidičů na cestách.

„Když řidiči vidí na traktoru holku, mnohdy až přehnaně uhýbají, kolikrát skutečně na chodníky. Někteří nám zase mávají, tu a tam se chtějí svést. Tím, že já mám v kabině dvě sedátka, čas od času se někdo svezu, většinou děti,“ říká Kateřina. Ta na traktor podle svých slov „sbalila“ i stávajícího partnera – rovněž zemědělce.

Zemědělkyně Michaela Kolářová (na snímku) čistí příslušenství traktoru, 18. srpna 2022, Ostrava.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Dovolená na poli

„Častokrát se lidé diví, co dělají holky na traktoru, zajímá je to,“ přiznává Michaela, která s traktorem jezdí jen sezonně, za týden navíc coby vystudovaná ekonomka nastupuje do zaměstnání jako účetní.

„Na traktor ale rozhodně nechci zanevřít. Plánuju si na sezonu vzít dovolenou a jezdit. Bude dovča na poli. Někteří ji mají u moře, my na poli,“ říká Michaela s vírou, že jí mezitím „její“ traktor nikdo nezabere. „Život bez něj už si asi nedokážu představit,“ přemýšlí nahlas o svém nastavení.

To kamarádka Kateřina je u AGRO Stará Bělá zaměstnaná, přes sezonu jezdí, mimo ni pomáhá s papírováním, na které v sezoně není tolik času, vyřizováním dotací a další kancelářskou prací.

„Chtějí, abychom byli všestranní. Člověka to navíc musí bavit, musí mít k té práci vztah, v zemědělství to není o penězích,“ ví Tempírová, která s kamarádkou i dalšími zaměstnanci a brigádníky pokrývá katastry Staré Bělé, Nové Bělé, Proskovic i některých dalších okolních obcí a městských částí. V příštích dnech se vrhnou na sklizeň kukuřice.