„Dvousedadlový Aero 30 Roadster je taková vzácnost, protože byl vyroben jen v pár kusech. Doma mám historických vozů více, ale jen auta, motocykly ne. Je to moje srdeční záležitost, když tomu obětujete čas, děláte pro to všechno. A času trávím kolem aut opravdu hodně. Moje manželka mě v tom celý život podporuje, kdyby to nedělala, tak toho nechám,“ prozrazuje Zdeněk Najbrt s úsměvem.

Ivana Christová i Karel Loprais

Sympatický pár se tradičně účastní také mezinárodní podhorské jízdy veteránů v Jeseníkách Trofeo Niké, která se koná na podporu cestovního ruchu v regionu. „Jezdí s námi i Ivana Christová, celou dobu také Karel Loprais, bohužel loni to bylo naposledy,“ vzpomíná Zdeněk Najbrt a společně si v jeho telefonu prohlížíme několik snímků známého závodníka i někdejší Miss Československo.

Velký boom podle něj zažívají veteráni cest v posledních deseti letech. „Jsem moc rád, že i mladí lidé se zapojují a že je to baví. Líbí se mi, že tady dnes vidím dědečky s vnoučaty a další malé děti, že je to zajímá a budují si k tomu vztah,“ míní. Manželé Najbrtovi mají vnoučat osm, deváté je na cestě.

„Máme rodinný dům a vedle něj garáž. Vnoučata, když k nám přijdou, tak první, kam zamíří, je dílna. A hned se ptají, dědo, co děláš, ukaž, kde to máš. Je jim sedm, osm let, ale zatím je to baví,“ prozrazuje Zdeněk Najbrt. „Jejich první slovo bylo vždycky „ajajo“ – jako Aero,“ směje se jeho žena Jarmila.

Tradice klubu

„Když jsme před dvaceti lety jako kamarádi začínali, byla nás třetina. Udělali jsme jen malý závod, za špatného počasí nás bylo dvacet, třicet. První roky byly vyloženě zkušební, strohé a jednoduché. Dnes má klub skoro osmdesát členů, každoročně se rallye účastní mezi 150 až 200 startujícími,“ říká předseda AMC Kravaře Lukáš Rinka.

Počáteční déšť a mrholení v sobotu naštěstí ustaly a nakonec se letošní Prajzské rallye účastnilo 156 startujících, mezi nimi z okolních okresů nebo Polska.

„To je velmi dobré číslo na to, jak to ráno vypadalo. Vím, že ještě chtělo přijet hodně lidí na motorkách, ale kvůli deště to odpískali,“ pokračuje Rinka. On sám prý Prajzskou rallye ještě nikdy nejel. „Asi bych ani nechtěl, mám strach z toho, že skončím na posledním místě, některé úkoly jsou trochu zapeklité,“ směje se šéf klubu.

Tři děti v jeden den

S rallye má Lukáš Rinka spojen jeden silný osobní zážitek. „Přesně před dvanácti lety, když se akce konala na kravařském zámku, se mi přímo v den Prajzské rallye narodil syn. A nebyl jsem sám. Místopředsedovi klubu a jeho bratranci také. Takže nám třem kamarádům v klubu se v jeden den narodili tři kluci. Každý rok tak máme dvě události. Těšíme se na rallye, ale i na narozeniny synů. O to více je to pro nás srdeční záležitost,“ prozrazuje.

V sobotu v Kravařích nechyběl ani doprovodný program (akce se konala pod záštitou města). O zábavu měli postaráno dospělí i děti. Velký dík patří podle Lukáše Rinky všem sponzorům, kteří se zasloužili o zajištění občerstvení, ale i o ceny pro vítěze jednotlivých kategorií Prajzské rallye. „My jako klub nevyděláme nic. Snažíme se, aby lidé, kteří přijedou soutěžit a zaplatí startovné, dostali tu částku zase zpět. Děláme to pro radost, protože chceme. A jsem vždycky spokojený, když to dobře dopadne. Občas se stává, že se pokazí motorka nebo auto, pro tyto případy máme nachystanou odtahovku. Staly se už i nějaké nehody na motorkách, většinou proto, že lidé neznali trať, ale nikdy, naštěstí, nic tragického. Akce mívá vždy velký ohlas a nás velmi těší, že se lidé stále vracejí," uzavírá Lukáš Rinka