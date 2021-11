Oranžerie u bludovského zámku pochází z roku 1870. Zimní zahrada patřila k blízkému zámku rodu Žerotínů. „Přes zimu tu uchovávali citroníky,“ říká jednatelka Obecních lesů Bludov Marie Balharová.

Bludov je jedinou samosprávou v širokém okolí, která prostřednictvím svého „eseróčka“ provozuje od roku 1996 zahradnictví.

„Tehdejší vedení obce chtělo tuto budovu opravit a přemýšlelo, co s ní. S tehdejším starostou jsme měli vizi navrátit ji původní podobě. Za nemalé náklady byla opravena z financí obce, která nám pak objekt pronajala. Chtěli jsme tu znovu udělat tropickou zahradu, ale i komercí. Do přední části jsme přesunuli maloobchod, zahradnictví a květinářství,“ ukazuje Marie Balharová prostory, které znovu slouží od roku 2001.

Na podobě oranžerie má zásadní podíl zahradník Josef Temňák, který se podílel na výsadbě rostlin. Ačkoli je strop budovy vysoký sedm a půl metru, některé rostliny ho přerostly. „Některé palmy jsme museli vykácet. Tato je tu asi patnáct let, byla vysazena už velká, pochází z jednoho šumperského kostela,“ ukazuje na největší rostlinu Marie Balharová.

Iluzi tropického lesa dokresluje terárium a klec s andulkami a okrasným ptactvem. „Před pěti lety jsme tu měli velkou aru, ale ta hrozně křičela, jak viděla zákazníky, pořád volala ahoj. Byla tak hlučná, že jsme ji museli dát pryč. Zkoušeli jsme i motýly. Měli jsme nádherné druhy od bludovského chovatele, ale je tu moc rostlin a velký pohyb. Schovávali se do horních pater rostlin, vadil jim hluk,“ vzpomíná Marie Balharová.

V sousedství oranžerie se nachází čtyři skleníky. Začátkem ledna v nich bludovští zahradníci vysévají zeleninové přísady. Na přelomu února a března už jsou plné sazenic balkonových květin i zeleniny. „Co tu prodáváme, všechno je naše výroba. Jsme v naší oblasti už docela raritou, že máme na prodejně vlastní produkty. Přeprodáváme jen většinu pokojovek, ovocné a okrasné stromy,“ říká Marie Balharová.

Parkoviště u zahradnictví je často plné aut. Během let si do něj našli cestu i turisté mířící z Olomouce či Brna do Jeseníků. Do bludovského zahradnictví ostatně cílí lidé z širokého okolí, od Skřítku po Staré Město.

V příštím roce hodlá obec v památkově chráněné budově obnovit jižní prosklenou stěnu. Zmizí tak nevzhledný polykarbonát, lidé se budou moci znovu pokochat výhledem do parku. Včetně hostů kavárny, kterou provozovatelé v září „nadělili“ oranžerii ke dvacetiletému výročí od jejího znovuotevření.