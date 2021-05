Barber Thomas Niesner při práci.Zdroj: Se souhlasem Thomase NiesneraRezervační systém ostravského Ambassador barbershopu, kde v říjnu před povinným zavřením stříhali zákazníky i přes noc, zatím žádný nápor neeviduje. Podle barbera a majitele podniku Thomase Niesnera v lidech převládá nejistota.

„Tehdy se zavíralo v podstatě ze dne na den, čehož lidé využili ve velkém. Stejně tak na konci roku, kdy jsme měli otevřeno od 3. do 27. prosince, jinak celý půlrok zavřeno, jsme u lidí cítili enormní zájem nechat se ‚zkulturnit‘. Zatímco tehdy však byli po měsíci a půl netrpěliví, teď po dalším čtvrt roce zůstávají zdrženliví,“ konstatuje barber Thomas Niesner z centra Ostravy.

Barbershop musel v uplynulých měsících sáhnout do posledních rezerv, na městě žádal o odklad nájmu a chtěl využít i vládního programu Covid nájemné. „Dnes jsme zavření čtvrtý měsíc, na podzim to byl další měsíc a půl. A víte co? Dodnes máme od státu proplacený jen ten měsíc a půl. Lepíme to, jak se dá. Možnosti už došly, ale chceme podnik za každou cenu udržet, nechceme přijít o vysněnou práci a řešit něco jiného,“ vypráví Niesner.

Zmatky lidi odrazují

I proto by byl rád, kdyby měl hned od pondělí znovu plno, k tomu je ale nyní daleko. „Vždyť doteď ani nevíme, za jakých podmínek můžeme stříhat. Blíží se konec týdne, v pondělí máme otevřít a stále nevíme, jestli budou muset mít lidé testy z odběrových míst, ze zaměstnání, nebo jak to bude. Ze strany vlády je to opět nezvládnuté! A bojím se, že další zmatky mohou lidi odradit,“ obává se barber, podle něhož je velmi pravděpodobné, že lidé počkají i další dva tři týdny, než se systém zaběhne.

I proto zatím nehrozí stříhání za tmy, naopak pokud člověk nemá vyložený požadavek na konkrétního barbera, volné zůstávají stále takřka všechny termíny. „Lidé jsou z toho přešlí. Divte se jim. Mají test, který platí v práci, ale pak si mají dělat jiný jen proto, aby mohli jít ke kadeřníkovi? Ale k tomu snad nedojde. Lidé by pak přišli ve větším množství,“ nepochybuje mladý, leč zkušený barber, který bude bedlivě sledovat čtvrteční rozhodování vlády.

Bez zdražení

Niesnera alespoň těší prozíravý tah, kdy v únoru navzdory dlouhodobému zavření provozovny otevřel naproti stávajícího zázemí druhou pobočku. „Na 15 metrech čtverečních můžete mít jednoho holiče, takže neotevřít druhou pobočku, ani by se všichni zaměstnanci nemohli vrátit do práce,“ říká Niesner, který navzdory téměř úplnému finančnímu vykrvácení alespoň prozatím nechce ceny služeb zdražovat, naopak chce lidi ve velkém přílákat zpět.