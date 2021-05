Pečlivě se na obnovení provozu připravovala a připravuje také kosmetička Lucie Beyer, která působí jak ve studiu v Krnově, tak i v Opavě.

„Jsme velmi rádi, že jsme se toho dočkali a moc se už na setkávání se zákazníky těším. Vnímám to tak, že se všichni pokusíme nastavit si to co nejpříjemněji, abychom se vyhnuli případným obtěžujícím faktorům a klientkám jsme mohli dopřát služby, které chtějí,“ říká Lucie Beyer.

Kosmetička Lucie Beyer.Zdroj: Se souhlasem Lucie BeyerDo salonu se ale nedostane úplně každý. Jak určila vláda, klient se musí buď prokázat potvrzením o tom, že je již podruhé naočkován, nebo negativním PCR testem, který má platnost sedm dnů. Dále se počítají i antigenní testy starší maximálně 72 hodin, u nich je ale zapotřebí čestné prohlášení zaměstnavatele nebo školy. Poslední vstupenkou na kosmetiku nebo ke kadeřníkovi je potvrzení o tom, že jste v uplynulých devadesáti dnech prodělali Covid-19.

Salony mohou umožnit i testování zákazníků přímo na místě. To ale Lucie Beyer považuje za problematické.

Prostor pro samoodběr

„Je zapotřebí, aby si klientka prováděla test v místnosti, kde je úplně sama. Pro studia to znamená, že musí kapacitně vyčlenit prostor, ve kterém by k samotestování docházelo. V praxi je ale toto náročné provést. Já například takový prostor pro samoodběr nemám. Uvádí se, že pokud by se pozitivita projevila, musí klientka okamžitě dané místo opustit. A mohlo by se stát, kdyby si test prováděla už v prostoru samotného studia nebo jeho zázemí, že by se místo nemohlo hned využít. Je možné, že by to poskytovatele služeb potom ohrozilo až natolik, že by musel do karantény,“ upřesňuje Lucie Beyer.

Jednou týdně musí být aktuálně testováni i samotní provozovatelé studií.

Ona sama si klientky objednává na přesný čas s dostatečnými rozestupy, aby se u ní nepotkávaly. Veškeré informace o tom, za jakých výše zmíněných čtyř podmínek je může přijmout, od ní dostávají už při rezervaci termínu. Po celou dobu procedury bude mít Lucie Beyer nasazen respirátor.

„Budu i protahovat dobu práce s jednou klientkou, rozestupy mezi nimi budou navýšeny, aby se místnost stačila vyvětrat, vydezinfikovalo se lehátko, převléklo se vše do čistých lůžkovin. Až potom bude přijata další zákaznice,“ vysvětluje kosmetička.

Povinná databáze klientů

Také po provozovatelích kosmetických služeb se požaduje, aby si vedli evidenci klientů.

„Pochopila jsem to tak, že je to pro případ, kdyby se projevil pozitivní výskyt. Je to však dvousečné. Na jednu stranu sbírám data o klientech, na druhou stranu taky máme například GDPR. Je zmiňováno, že to nemusí být legislativně úplně v pořádku, toto po provozovatelích služeb vyžadovat. Já osobně povedou jakousi papírovou, listinnou formu, kdy mi klientka pouze zopakuje údaje, které už o ní vím. Tedy celé jméno a telefon. A ještě si poznačím, čím konkrétně se mi prokazuje, že ji mohu obsloužit, zda je naočkovaná, má čestné prohlášení, PCR test, případně se nachází ve lhůtě po prodělání koronaviru,“ dodává Lucie Beyer.

Více informací o kosmetickém salonu Lucie Beyer včetně kontaktů se zájemci dozví na www.csbellucia.cz a také na webu opavského studia Twins na www.studiotwins.cz.