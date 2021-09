Své o tom ví Michal Lička, který si v květnu se svou ženou Markétou otevřel kavárničku Zrnko kafe „na náměstí“ v Raškovicích. Do klidné podbeskydské obce tak přinesli něco, co lidé znají spíš z center velkých měst.

„Dovedla nás k tomu covidová situace. Já jsem předtím pracoval ve velké kavárně ve Frýdku-Místku, ale kvůli pandemii mi majitel oznámil, že nejspíš budeme muset zavřít. Tak jsem hledal alternativy a přemýšlel jsem, co dál. A protože jsem se znal s majitelem pražírny Big Blonde Coffee, který měl i pár let nepoužívanou dodávku na prodej kávy zaparkovanou v centru Ostravy, tak jsem se s ním domluvil, že mi ji půjčí,“ popisuje Michal Lička svou cestu k vlastní kavárně.

Zároveň přiznává, že důležitou hybnou silou byla jeho žena Markéta, která je zrovna na mateřské dovolené a přitom dělá i dulu. Ona bydlí v Raškovicích od malička, Michal se zde nastěhoval teprve před šesti lety. Když mu tedy manželka navrhla, aby si to auto půjčili a zaparkovali ho v srdci obce Raškovice hned vedle nákupního centra nebo vyhlášeného řeznictví U Bobra, už ten nápad nedokázal vyhnat z hlavy.

„Cítím se v Raškovicích jako doma, ale přesto jsem byl na začátku trochu skeptický, jestli tady může takový podnik fungovat. Byl jsem z toho fakt nervózní, nikdy jsem totiž nepodnikal. Nicméně jsme do toho šli, a když jsem to auto dával u nás na zahradě postupně dokupy, začal jsem víc a víc věřit, že se to povede,“ říká Michal Lička s tím, že až do otevření pojízdné kavárny Zrnko kafe ho ještě stále nahlodávaly obavy, jestli to vyjde.

Zrnko kafe otevřel Michal Lička s manželkou Markétou na náměstí v Raškovicích letos v květnu.Zdroj: Tomáš Nováček

Kdyby lidi na jeho kávu nechodili, byl připravený zavřít okénko a jít pracovat do nedaleké fabriky vyrábějící auta.

„Musím uživit rodinu, takže kdyby ta naše kavárnička nefungovala, šel bych pracovat do továrny, kde jsem už dříve několik let také dělal. Ale věděl jsem, že tohle mě baví a že chci mít kavárnu. Šel jsem tedy za svým snem a díky podpoře manželky se to povedlo,“ konstatuje usměvavý barista.

Že se to povedlo, dokazuje velký zájem lidí, kteří míří do Beskyd na výlety, ale i místních obyvatel a chatařů. Ti všichni oceňují jak skvělou kávu, tak také domácí dezerty a zmrzlinu, které dělá Michalova žena.

„První dny po otevření přeplnily moje očekávání! Šel jsem do toho bez jakýchkoliv finančních plánů, čistě podle svých pocitů. A ty první dny byly obrovské – absolutně jsem nečekal, že tady budou řady, vyprodané koláče. Žena během dne dopékala další věci. A takhle dobře to jede od května stále, celé dva měsíce co už máme otevřeno. Je to úžasné, lidi chodí, jsou nadšení, mám z toho obrovskou radost,“ říká až s dojetím v hlase Michal Lička.

Michal Lička s manželkou Markétou.Zdroj: Tomáš Nováček

Překvapilo ho například to, jak lidé pod horami poprvé ochutnávají kavárenské speciality, jenž jsou ve městech běžné. A jsou z nich nadšeni. Michal sází na výběrovou praženou kávu, kterou připravuje buď na profi kávovaru, nebo rád dělá filtrovanou kávu.

Kromě toho má i sezónní nabídku, kde patří k oblíbeným kopeček domácí vanilkové zmrzliny zalitý espressem. A teď v létě je hitem i Espresso tonic. A ke kávě si zákazníci objednávají domácí cheescaky, muffiny, sušenky či koblihy, jež peče jeho žena.

„Jsem rád, že se lidé vrací, že chodí noví zákazníci, že už jsme si udělali jméno. Jezdí za námi turisté ze široka daleka s tím, že se projdou po horách a u nás si pak dají dobré kafe. A tak musím přemýšlet, jak to ještě posunout dál. Byl bych moc rád, kdyby se tady v tom místě objevil nějaký volný prostor k pronájmu – to bych po něm hned hrábnul. To bych pak v Zrnko kafe mohl mít i pár stolů k sezení, bylo by to tak trochu i bistro, měl bych na lístku i nějaká pivka z malých pivovarů… To by se mi líbilo,“ přemítá mladý kavárník nad další budoucností rodinného podnikání.