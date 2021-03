Vysoká politika je stále spíše mužské prostředí, troufnou si na vás? Už se vám stalo, že by se k vám někdo choval jako k ženě hrubě?

Ano, i to se stává. Dokonce nezřídka, a to hlavně na sociálních sítích. To je takový nekontrolovatelný terén, kolbiště plné zlosti. Kdykoliv se setkáte s nevybíravými útoky, je potřeba chovat se asertivně, nenechat si to líbit, ale zároveň sám nesklouznout k hrubosti. Moc dobře chápu, že po roce pandemie už nám všem začínají téct nervy. Proto potřebujeme víc než kdy jindy laskavost.

Od koho byste květinu nepřijala?

Takto jsem nikdy nepřemýšlela. Myslím si, že květina je výraz respektu a náklonnosti k druhému. Takové gesto se nemá odmítat.

Komu jste měla chuť dát facku?

Tak to víte, že mám chuť někdy někomu nafackovat – naposledy manželovi (smích). Ale v politice ne. Tam spíše zažívám pocit bezmoci, když zaznívají asociální názory a předsudky. Štve mě, když mají lidé na něco hned jasný názor bez toho, aby znali fakta nebo se vcítili do situace jiných.

Jak ráda odpočíváte? Čím si nejčastěji děláte radost?

Ráda koukám na seriály a hodně čtu. Tak knihu týdně. A také ráda zahradničím, ať už v sezóně na balkóně nebo pečuji o kvítka v bytě. Vybudovala jsem si doma takovou malou džungli, mám desítky různých pokojovek. A dokonce jsem si sama vypěstovala ze žaludů doubky (úsměv). Spousta květin potřebuje vlhký vzduch, tak jsem si vytvořila takový ranní rituál s rosením. To mě hrozně uklidňuje. Poslední dobou ale ujíždím na vzácných philodendronech. Pro zájemce – konkrétně jde o philodendron pastazanum. Dlouho jsem ho nemohla sehnat, tak jsem si udělala po letech radost.

Dokážete ve svém volném čase vůbec vypnout?

Dokážu. Jen skutečně odpočinutý člověk může podat v práci dobrý výkon.

Myslíte si, že je péče o děti a domácnost jeden z hlavních důvodů, proč se ženy v takové míře nevyskytují ve vrcholné politice jako muži?

Určitě. Když chcete být v politice, potřebujete mít dobré zázemí. Ženy to mají těžší. Já mám štěstí, že mi manžel pomáhá a podporuje mě. Bez něj, ale i bez obou našich maminek bych ministrování nezvládla.

Trošku jarní téma – pamatujete si svou první pusu?

Jasně že pamatuji, to se nezapomíná. První pusu jsem dostala od Francouze Matthieu na pláži na Korsice. Bylo mi patnáct (usmívá se).

Jaké je podle vás postavení žen v české společnosti?

Myslím si, že my Češi jsme docela liberální. Ženy jsou často nezávislé, mají vlastní příjem, spoustu přátel a koníčků. To je základ. Problém vidím v tom, že české ženy chtějí zvládnout všechno samy – rodinu, práci, domácnost. To je ale velmi náročné a většinou to jde na úkor kariéry i času pro sebe. Řešení vidím ve spravedlivém rozdělení práce v domácnosti i v péči o děti. Spousta mužů se již mnohem více zapojuje a rodiny jsou pak spokojenější. Je to nejlepší prevence rozvodů i rozchodů.

Dokážete popsat jakým způsobem působí ve vrcholné politice žena na rozdíl od muže? Říká se, že žena k věcem přistupuje jinak než muž. V čem je ten rozdíl?

To se takhle asi nedá říct. Není jeden mužský a jeden ženský přístup. Když se podíváte na ženy v politice, tak každá jsme úplně jiná. Všechno je o konkrétní osobnosti, temperamentu a také o politických prioritách.

V poslední době se počet žen v politice přeci jen zvyšuje. Je to podle vašeho názoru stále málo? Jaký stav by byl ideální a dosáhne ho někdy česká politika?

Politika je o zastupování zájmů a žen je stále málo. A debata například kolem rodinné politiky to potvrzuje. Muži nevnímají podporu jeslí, částečných úvazků nebo vyšší rodičovskou jako prioritu. Také prosadit náhradní výživné pro samoživitelky, jejichž expartner neplatí výživné, mi dalo obrovsky zabrat.

Kam chodíte nakupovat? Máte nějakou oblíbenou značku nebo třeba jen typ oblečení? Případně nějakého oblíbeného návrháře?

Dlouho jsem už nakupovat nebyla. Asi všichni chápou proč. Jinak mojí oblíbenou návrhářkou je Mirka Talavašková a její značka Talabaya. Její modely podtrhují ženskost.

Jak se liší vaše oblečení, když máte volno? Preferujete třeba sportovnější styl ve svém volném čase, nebo už si to bez formálního oblečení nedokážete představit?

Doma potřebuji pohodlí, ideálně džíny a tričko.

Kolik času trávíte u kadeřníka?

To je jak s tím nakupováním, už dlouho jsem nebyla. Ale v normálních časech se snažím chodit tak jednou za 6 týdnů. Snažím se své vlasy krotit, moc mě ale neposlouchají (smích). Tak před rokem se mi v jednom domově seniorů paní pečovatelky svěřily, že když se nestihnou učesat, tak tomu říkají, že mají účes „na Maláčovou“ (smích).

Vaříte ráda? Jaké jídlo má od vás nejraději váš syn Gustav?

Vařím ráda, nejraději jednoduchá a čerstvá jídla. Popsala bych to jako středomořskou kuchyni. Mám výhodu v tom, že rád vaří i manžel. Ten se naopak pouští i do komplikovaných jídel. Je spíš takový ten francouzský kuchařský typ. A Gustík má v poslední době nejraději špecle se zelím a sýrem.

Dostala jste od manžela k nedávnému svátku žen květiny, nebo tento svátek neslavíte?

My jsme se dokonce na MDŽ do sebe zamilovali, když pořádal party u sebe na bytě právě na oslavu žen. Můj muž je docela feminista, takže je pro nás tento svátek hodně důležitý. Slavíme to tak, že jdeme do restaurace, do kina. To to nebylo možné, takže jsme to oslavili doma u filmu s vínem.

Máte nějaký ženský vzor?

Neřekla bych úplně vzor, ale svým způsobem je mi sympatická Angela Merkel, tím svým racionálním přístupem a tím, že dokáže za každou cenu udržet nervy na uzdě.

Jaký je váš názor na ženskou emancipaci?

Strašně si přeji, aby si všechny ženy mohly dělat co chtějí a co považují za důležité.

Co si myslíte o českých mužích? Jaký je jejich vývoj v čase?

Dělá mi radost, jak se začínají muži starat o své děti. A jak trvají na tom, aby byli zapojení od malička. A libí se mi i to, že Češi začínají vařit a podporují svoje ženy. Přijde mi to sexy (úsměv).



Máte nějaký vzkaz pro české ženy?

Velké téma, které mě teď trápí je, že ženy mají kvůli péči o děti či nemocné blízké za stejnou práci menší mzdy a pak i nižší důchody. To bych chtěla změnit. První krok je, že si to nenecháte líbit. Jestli chcete vědět víc, tak se podívejte na můj facebook.