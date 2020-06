K líčení ji to táhlo už odmala. Zatímco ostatní dívky si hrály s panenkami, jí a její kamarádce stačil k radosti make-up. Už na základní škole se rozhodla, že její další kroky budou směřovat na kosmetickou školu, kde vystudovala čtyřletý obor.

Líčení i účesy

„Už jako malá jsem snila o tom, že budu vizážistka. Byl to můj velký sen. Nevěřila jsem ale, že by mi za to mohl někdo platit. Možná proto jsem dlouhou dobu líčila zadarmo a za dobrý pocit,“ řekla make-up artistka, která se na profesionální úrovni věnuje své práci tři roky.

Před dvěma lety absolvovala několik kurzů a k make-upu přidala i vytváření účesů. „Hodně mě to baví, je pořád kam se posouvat a zdokonalovat. Je to pro mě výzva,“ dodala Rabová.

Make-up artistka připravuje své klienty na důležité události v jejich životě. Hlavní náplň práce spočívá v profesionálním nalíčení a účesu. Zatímco přes léto převažují svatby, v zimě připravuje slečny na maturitní plesy a večírky. „Nalíčit ženu od základu je jako postavit dům. Baví mě celý proces, ale nejvíc na tom miluji to nadšení v tváři, když se klientka poprvé uvidí v zrcadle,“ popsala.

Na svatbu přirozeně

Inspiraci hledá na sociálních sítích, Instagramu či Pinterestu, ale zároveň se nechává vést vlastní intuicí a představivostí. „Stává se mi, že nemám žádný plán, a jakmile vezmu štětec do ruky, tak už přesně vím, co budu tvořit. To se děje vlastně docela často. Nemám moc ráda plánování,“ podotkla Michaela.

U svatební vizáže je aktuálně trendem přirozenost. Nevěsty upřednostňují jemné líčení a rozpuštěné vlasy, objemové vlny či spadlé drdoly s vyčuhujícími prameny. „Své klientky líčím podle toho, co jim sluší. Ať se jedná o líčení nebo svatební účes, vždy se řídím tím, aby se cítily pohodlně a krásně bez ohledu na trendy,“ zdůraznila Rabová.

Podle ní chybí Češkám odvaha ukázat svoji osobnost skrze make-up. „Typická česká žena, která si u mě sedne v křesle, skoro vždy řekne: Nelíčím se, hlavně ať to není moc výrazné,“ vykresluje. Sama na denní nošení preferuje přirozenost, zároveň se ale nebojí experimentování a extravagantnějšího vzhledu. „To však prezentuji maximálně na sociálních sítích,“ přiznala se smíchem. České soutěže v make-up stylingu ji nelákají. Výjimku představuje NYX Face Awards, které by se ráda zúčastnila, pokud se bude letos konat.

Aktuálně pracuje na rozšiřování svého fotografického portfolia a těší se na fotografické kurzy a svatební sezónu, až se zase vrhne naplno do práce. „Chtěla bych se neustále vyvíjet a posouvat dál. Hlavní je pro mě dělat svoji práci tak, aby neustále bavila nejen mě, ale i ostatní,“ uzavřela Michaela Rabová.