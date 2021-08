Péče o děti je natolik důležitá, že by se měla více odrazit také na důchodu lidí, kteří jí v produktivním věku věnovali svůj čas. Takový je názor čtenářů Deníku, již hlasovali ve velké anketě seriálu Rodiče a děti. Více než čtyři pětiny lidí se shodly na tom, že by ženy měly mít za každé vychované dítě důchod o pět set korun vyšší. Pouze přes šestnáct procent respondentů by jim tuto částku dát nechtělo.

Čtenáři jsou v tématu na jedné vlně s politiky. Sněmovna totiž minulý týden schválila návrh, aby o zmíněnou částku důchody za každé vychované dítě opravdu vzrostly (ženám, případně i mužům, nárok na bonus bude ale mít vždy jen jeden z rodičů).

Přidat dětem na bydlení? Ne

Rodiče a děti. InfografikaZdroj: DeníkÚčastníci ankety by sice více podpořili rodiče, i vůči bezdětným by však byli shovívaví. Na dotaz, zda by lidé bez potomků měli platit vyšší daně, odpověděla kladně jen třetina respondentů.

Mnoho popularity mezi dotazovanými nezískal ani nápad, že by rodiče měli svým dětem platit bydlení. Vlastnictví nemovitosti je přitom právě dnes mnohem nedostupnější než dřív. Kupříkladu v Praze by si nyní lidé museli jen na byt vydělávat bezmála patnáct let, kdyby na jeho pořízení věnovali veškeré své příjmy. Více než sedm z deseti lidí je ovšem i tak přesvědčeno, že rodiče by svým dětem bydlení zajišťovat neměli.

Mnoho čtenářů se přitom shodlo, že nedostupnost bydlení je významným důvodem, který brání mladým v založení rodiny. Ještě více jich ale tvrdí, že největší překážkou je obyčejná pohodlnost. V anketě ji za hlavní důvod označily více než dvě pětiny dotázaných.

Slabá podpora domácí péče

Dotazník Deníku se věnoval také otázce soužití generací. Více než polovina čtenářů je přesvědčena, že na umístění starých rodičů do domova pro seniory není nic neetického.

Ti, kteří se chtějí o své stárnoucí příbuzné starat doma, to navíc dnes nemají lehké a řada lidí nakonec stejně skončí v ústavní péči. „Ústavy jsou často řešením tam, kde služba a podpora v domácnosti selhává,“ řekla Deníku lékařka Iva Holmerová z Gerontologického centra v Praze.

Zatímco lidí vyššího věku vzhledem ke stárnutí společnosti přibývá, služby podpory domácí ošetřovatelské péče stagnují. „Je to otázka kultury ve společnosti. Kulturní, západní společnost na péči a podporu nejzranitelnějších lidí dbá mnohem více,“ uvedla Holmerová. Česko má podle ní co dohánět. „V péči o nejkřehčí lidi je pořád viditelná železná opona, která oddělovala země střední a východní Evropy od Západu,“ dodala.

