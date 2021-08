Otevřelo vám v něčem natáčení Spícího města oči, nebo jen potvrdilo to, co jste si o dětech myslel?

Připomnělo mi, že logika dětí je daleko jasnější než u nás dospělých. Přímočařejší, jasnější a zároveň krutější. Mysl dětí není zatížena předsudky dospělých.

Jaké máte obecně vzpomínky na dětství a dospívání? Byly to šťastné roky, nebo spíš utrápené?

Moje dětství bylo šťastné. Dospívání taky, a to i přes dobu, ve které jsem prožíval pubertu. Ale to hlavně proto, že je to tak dávno. Vlastně si pamatuji ruské tanky v ulicích Brna a skupinu The Beatles v Radiu Luxembourg v pokoji starších sester, dětské party hrající si na Rychlé šípy, indiány, „pionýrskou" skupinu Lesní moudrost (Wood Craft), tábory, vandry, kytaru… a děvčata a rock a hudbu vůbec. A rodina, ve které zněl smích… Ale vrátím se na začátek, je to dávno a zůstaly hlavně krásné vzpomínky a kamarádi a přátelé z dětství.

Myslíte si, že byste jako dítě ve světě, kde usnou rodiče, přežil? Díky čemu?

Já si osobně myslím, že pud sebezáchovy je určující a pro ty, kteří četli „Dva divochy" a umí přežít v divočině, by to neměl být problém. Tak doufám, že ano.

Dnešním tématem dne je branná výchova. Jak vzpomínáte na dobu na vojně, byl jste na ní? Co může taková vojna lidem dát?

Já jsem bojoval pět let, abych nemusel bojovat za systém, se kterým nesouhlasím. Na konec jsem šel, ale zase hodně brzy odešel. Byl to celkem boj. Ale zároveň si neumím skládat košile a oblečení do komínků. Já nemám rád zbraně a válku.

Dovedete si představit, že by vaše děti (synové) museli do války? Případně na povinnou vojenskou výchovu?

I když jsou kolem mne samé holčičky, tak si to představovat snad ani nechci. Ale kdyby šlo o životy blízkých, neváhal bych. To za mě. Co se týče mých synů (které vlastně nemám), teď už bych proti vojenskému výcviku neměl výhrady.

Na jakých dalších projektech právě teď pracujete?

Celý život přeskakuji od divadla k hudbě a naopak. Vzhledem k době, ve které teď žijeme, šlo divadlo trošku stranou, snad ne na dlouho, a soustředil jsem se na muziku. Natočili jsme dvě alba se skupinou Škaredá holka, ke které jsme se vrátili po pětadvaceti letech.

