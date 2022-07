Kolben se učil od Edisona i Tesly, ve Vysočanech začínal v kůlně

Emil Kolben se narodil 1. listopadu 1862 ve Strančicích u Prahy do rodiny hokynáře. Německou vysokou školu technickou v Praze absolvoval s vyznamenáním a po roční praxi získal od Zemského výboru stipendium 1200 zlatých, které mu umožnilo studijní pobyt v zahraničí. Nejdříve se seznámil s některými průmyslovými podniky v Evropě a ještě v roce 1888 odplul i se svojí ženou Malvínou na pět let do Spojených států.

Emil Kolben. | Foto: wikimedia commons