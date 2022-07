Jak se šijí sny ve Kdyni? Prozrazuje to výstava Lady Tiché

Práce a tvorba s látkou se staly prostředkem splněných snů Lady Tiché ze Kdyně. Na začátku června zahájily s kolegyní Ivou Pauli ve kdyňském muzeu výstavu, která návštěvníkům přibližuje proces šití.

Kdy se zrodila myšlenka uspořádat výstavu Jak se šijí sny ve Kdyni aneb šití, co tě chytí?

V době pandemie, kdy mnoho lidí usedlo k šicím strojům a šili roušky, mě napadlo vytvořit naučnou výstavu o šití. Chtěla jsem podpořit zájem o toto tradiční řemeslo i u širší veřejnosti, zejména u dětí. Už v roce 2013 jsem měla myšlenky na přípravu projektu, který by popisoval proces šití. Abych mohla předat postupy dětem a řemeslo se zachovalo. Lidé většinou vidí hotový výrobek, ale už nevidí, kolik se za ním skrývá práce.

Co chytilo na šití vás?

Miluji módu, zajímám se o různé její trendy, tvořím neobvyklé módní návrhy. Jsem přesvědčena, že oděvem můžeme promlouvat ke svému okolí, že tvoří naši podstatu a definuje styl. Šití se věnuji 32 let, víceméně skoro celý život. Přivedla mě k němu hlavně moje babička, šití mě lákalo už od dětství. Začalo to vyšíváním. Babička mi ukazovala, jak vyšívala chodské šátky. Byla ze Starého Klíčova a hodně doma vyšívala pro Bílkova děvčata. Já jsem tomu procesu přihlížela a vždycky jej obdivovala.

Vytvořila jste nádherné paví šaty se skutečnými pery, co vás inspirovalo?

V dětství jsme měli souseda, který choval pávy, ti mě naprosto okouzlili. Dokonce jsem nedávno našla doma svůj návrh - obrázek páva. Pak jsem si řekla, že bych mohla ušít paví šaty. Šila jsem šaty tak, jak jsem to cítila. Když byly šaty hotové, teprve jsem zjistila, co ta paví pera vlastně symbolizují. Baví mě na šití i to, že se musím dostat až do podstaty té věci. A tím zjistím i něco o sobě.