Reportérka, moderátorka, miss. Život ale není jen práce, směje se Šimková

Pracovala jako novinářka v Jihlavském deníku. Tři roky dělala reportérku zpravodajství v komerční televizi. Mezitím se stihla umístit na druhém místě v soutěži Miss České republiky, vyhrát Miss sympatie a Miss silueta. Dnes moderuje počasí, řadu akcí a chystá se do poroty v dalším ročníku soutěže krásy. Vybudovat kariéru, za kterou by se nestyděla ani životem ošlehaná matadorka, stihla vždy usměvavá Simona Šimková v pouhých čtyřiadvaceti letech. „Všechno jsem si poctivě odpracovala,“ říká mladá moderátorka.

Simona ŠimkováZdroj: se svolením Simony ŠimkovéJe vám čtyřiadvacet let, máte za sebou práci televizní reportérky, úspěch v Miss České Republiky. Nyní moderujete mimo jiné počasí. Jaký je pocit dosáhnout v tak mladém věku takového úspěchu?

Úžasný, protože jsem si to všechno tvrdě odpracovala. Na což jsem hrdá. Na druhou stranu, když se mě často lidé ptají co dál, vlastně nevím, co odpovědět. Toto byl můj cíl a můj sen. A já si ho vlastně už ve dvaceti letech splnila a doteď ho žiju. Cílem je se v tom, co dělám, už jen zdokonalovat a rozvíjet.

Jak jste začínala?

V patnácti letech v Jihlavském Deníku. Každé léto jsem sháněla brigádu a babička má obchod na náměstí, kam tehdy chodila nakupovat jedna z redaktorek. A ta říkala, že léto shání brigádníky. Mě vždycky bavily slohy, tak jsem to zkusila, ačkoli jsem o novinařině nevěděla ani ň. Na pohovoru jsem poznala hrozně milého šéfredaktora Jiřího Jíru, který mě spolu s kolegy zaškolil a všechno ukázal. Hned první léto mi vyšlo několik článků a já zjistila, že mě ta práce baví. Další léto jsem se tam vrátila. A tak to šlo až do maturity, po níž jsem se rozhodla, že v žurnalistice chci pokračovat, a šla ji studovat na Masarykovu univerzitu do Brna.

Nakonec jste ale skončila v televizi.

No je to tak. Psaná novinařina je hodně o sezení v kanceláři a telefonování. Mě bavilo jezdit za lidmi, povídat si s nimi. Tak jsem hned v prváku šla zkusit štěstí do univerzitní televize, kde jsem si natočila první reportáže a pomalu do toho pronikala. Televizní žurnalistika mě oslovila pro svou komplexnost. Informace a příběhy podáváte směrem k několika smyslům. Je to řemeslo, ale zároveň kreativní práce. Po univerzitní televizi jsem se přesunula do brněnské regionální televize. Tam nabrala další zkušenosti a pak už následovala letní stáž na Nově.

Vzpomenete si na svou první reportáž?

Původně jsem tam psala pro web, ale jeden den byl nedostatek reportérů a potřeba někoho narychlo vyslat do terénu. Díky zkušenostem z Brna to padlo na mě. Po odvysílání za mnou přišel šéf zpravodajství a nabídl mi práci. Chvilku jsem váhala, protože mě čekal ještě rok na univerzitě. Nakonec jsem kývla a bylo to nejlepší rozhodnutí v mém životě. I tu školu jsem dodělala, byť s prodlužování.

Simona ŠimkováZdroj: se svolením Simony ŠimkovéNyní moderujete počasí. Tam už se do terénu moc nejezdí. Proč jste se vydala tímto směrem?

Beru to jako kariérní postup. Mám to totiž poctivě odmakané. Ono reportér zpravodajství není jednoduchá práce. Často jsem postávala na vládě až do pozdních večerních hodin, párkrát až do tří do rána. Člověk také musí každý den chodit s novými tématy. Je rovněž závislý na vstřícnosti ostatních a lidi umí být milí, ale i pěkně nepříjemní. Dobře odvedenou práci vidí hlavně šéfové, ale každá chyba se člověku vrátí stonásobně. Je v tom zkrátka extrémní množství stresu. Třetí rok jsem si už říkala, že toho začíná být moc. A v tu chvíli přišla nabídka na moderátorku počasí. Uskutečnil se interní konkurz a vzali mě. Dělám to zatím rok a moc si tu práci užívám. Mám díky ní i víc času na seberealizaci mimo zaměstnání. Ráda peču, vařím, hodně sportuju, točím videorecepty.

Říkala jste, že je občas depresivní uvědomit si, že jste si tak brzy splnila svůj sen. Jaké máte tedy další cíle?

Jak jsem řekla, udržet si svou práci a pořád se v ní zlepšovat. Ale do budoucna bych určitě ráda zkombinovala pracovní život s rodinným. Chtěli bychom s přítelem postavit dům a samozřejmě se bavíme už i o dětech. Takto zakotvit bychom si představovali právě v rodné Jihlavě - tou se mimochodem mnohdy pochlubím i přímo v relacích Počasí.