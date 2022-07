„Pracoval jsem jako obchoďák v továrně na laboratorní přístroje, kde jsem strávil osm let,“ začíná vyprávění. Pendloval mezi Srbskem a Prahou, kdy vstával v pět ráno, aby byl včas v kanceláři, kde strávil většinu dne. Pak se zase vydal domů k rodině. „Ta firma byla super. Výborný šéf. To nebyl problém. Prostě mě nebavilo to dojíždění a už vůbec mě nenaplňovalo, co jsem dělal. Byl jsem totálně vyhořelý,“ vzpomíná.

Celé to přešlo v takové stavy, že už se mu pak nechtělo ani do práce, ani zpátky domů k rodině. Rozhodl se tedy od všeho „uklidit“ a přestěhoval se na samotu na chatu v brdských lesech.

Podívejte se s námi na sedm slavných výrobků a značek středních Čech

Tam žil tři měsíce. Jenže mu scházela rodina, se kterou se, byť méně, stýkal i nadále. A přiznává, že to samozřejmě vůbec nebylo jednoduché ani pro jeho ženu Kláru. „Cítil jsem totální vakuum. Šel jsem si tedy na několik dnů ‚odpočinout‘ na psychiatrickou léčebnu na Žižkově,“ popisuje vyvrcholení svého stavu vyhoření.

Z psychoterapie se stal výdělek

Ještě ve stavu jakési mentální transformace začal vyřezávat divadelní loutky nejdříve pro svoje děti, ke kterým se později přidaly první edukativní prvky z dřevěného masivu. Najednou projevili zájem o jeho výrobky také lidé z okolí. I přesto, že byla jeho žena ze začátku spíše skeptická, rozhodla se do rodícího se projektu také vstoupit a pomohla s administrativou a vlastními nápady z praxe učitelky.

„Těch prvních pár měsíců bylo velmi osvobozující, že člověk něco vyrobí a ono se to dokáže prodat. A bylo toho víc a víc. To bylo úžasné,“ vzpomíná na mezidobí, které předcházelo vzniku Ježpodů. Tehdy to stále bral jako jakousi psychoterapii a vůbec ho nenapadlo, že by se tomu mohl věnovat naplno.

Výrobky se postupně popularizovaly na sociálních sítích a přicházely další objednávky. Výroba zůstala u dřeva, ale museli změnit technologii, protože Radim trávil celé dny v dílně a přibývající zakázky se ručně nedaly stihnout. Proto koupili za půlmilionový úvěr laserovou CNC pilu. Tím se povedlo zajistit kontinuálnější výrobu, která nyní i tak nestačí vyhovět všem zakázkám včas.