Tetovací příběh Australanky má přitom poměrně neradostný začátek. V pubertě ji trápily deprese, sebevědomí také neměla nejvyšší a tak ji napadlo: „Co když si nechám udělat kérku, jak moc mne to změní?“ Odpověď? Velice. Proměně těla totiž zcela propadla. A navíc i díky nové vášni notně vnitřně zesílila.

„Miluji každý jeho kousek. Na světě není nikdo, kdo by měl stejná tetování. Je to jedinečné, co jsem si na sobě nechala vytvořit,“ říká.

Svobodná matka opustila práci bankéřky. Za plnění přání vydělá milion měsíčně

Stala se tak i velkým cílem zájmu fotografů a sama se svými snímky pyšní na svém instagramovém profilu instagram.com/amberluke666. Vydělá tak až miliony korun ročně.

Zadarmo to celé nebylo. Velké tetovací série ji totiž přišla v přepočtu na asi tři miliony korun.

Své fanoušky zároveň hodně provokuje a nechává své tělo jejich zraky pečlivě zkoumat. „Máme nové tetování, poznáte kde?“ vyzvala je před nedávnem. Nutno dodat, že to na opravdu hodně vyzdobeném těl byly těžké najít.