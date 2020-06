Mohlo by se zdát, že Alexander měl herectví vepsáno v horoskopu – syn Stellana Skarsgårda, jednoho z nejslavnějších švédských herců vůbec, přece nemohl skončit jinak. Pravdou však je, že blonďatý sympaťák s vizáží i tělesnou stavbou Vikinga herectví jako svůj osud nikdy nebral. Vždycky měl bokem druhý plán – ať už šlo o armádu, studium angličtiny nebo architekturu.

„Po dvacítce jsem se prostě snažil nějak přijít na to, co chci vlastně dělat. Mám být herec? Nebo radši architekt? Pak jsem si řekl: kašlu na to… Táta je herec, strašně ho to baví, tak proč to pořádně nezkusit? Chtěl jsem tomu dát šanci, abych pak nemusel za čtyřicet let sedět doma a litovat, že jsem se o herectví ani nepokusil,“ svěřil se v rozhovoru pro britský The Guardian.

Rodinné zázemí mělo na Alexandera i jeho mladší sourozence zásadní vliv a on o dětství mluví vždy se zápalem a láskou. „Byli jsme totální bohémská domácnost. Táta věčně chodil doma nahý, nám to bylo jedno a jemu také. Bylo nás šest dětí, navíc v bytě nad námi bydlel mámin bratr s rodinou, takže další sestřenice a bratranci. Děda s babičkou žili naproti přes ulici. Bylo to jako komuna, chaos, ale plný pohody a lásky. U večeře nás běžně bylo kolem dvaceti u stolu, prostě paráda.“

Rodinný život si ale Alexander užívá jen ve Švédsku. Podle všeho je totiž pořád single, média ho sice spojují každou chvíli s nějakou překrásnou kolegyní, on ale na všechny drby reaguje mávnutím ruky. „Natáčím po celém světě, žiju v podstatě v jednom kufru, to je realita usedlému životu skutečně vzdálená. Ale jednou rodinu mít budu a chci mít devět dětí! Chci porazit tátu,“ naráží Alexander na fakt, že jeho otec Stellan má kromě šesti dětí s jeho matkou také další dva syny z druhého manželství.

Skromný kluk

Filmovou Mekku Hollywood dobyl už poměrně brzy poté, co se rozhodl, že zkusí své herecké štěstí. V roce 2008 měla na HBO premiéru první epizoda seriálu True Blood: Pravá krev, v níž ztvárnil tisíc let „mladého“ vikingského vampýra Erika Northmana. Jméno Alexander Skarsgård si najednou ve filmovém světě šeptali všichni – fanoušci, producenti i režiséři…

„Je to až trapné, jaké mám štěstí, že jsem tam, kde jsem. Mám přátele, kteří jsou bez debat lepšími herci, než jsem já, a ti o práci nezavadí.“ Alexander je Švéd a to poslední, co je severské povaze blízké, je sebechvála a pocit výjimečnosti. „Když jsem získal cenu Emmy za Sedmilhářky, byl jsem v rozpacích. Nějak se chlubit je úplně proti mojí nátuře. Naše skandinávské motto zní: ‚Jen si nemysli, že jsi něco extra.‘ Takže jsem z toho humbuku kolem sebe byl trochu vykolejený. Ani jsem nevěděl, co mám s tou krásnou cenou udělat. Chvíli jsem ji měl u kamarádů, pak nějakou dobu v kufru a vlastně pořád nevím, jestli si ji mám vůbec vystavit,“ svěřil se v televizní talk show Stevena Colberta.

Možná i kvůli tomuto přístupu k životu má i velmi zdravý pohled na celý filmový showbyznys. „Hollywood je svým způsobem směšný. Lidé jsou pořád strašně dychtiví, nedočkaví. ‚Který režisér je teď v kurzu? Jaký herec je teď ten nejvíc sexy?‘ Je to jako hrát kuličky o přestávce na hřišti. Stačí, aby přišel školní frajírek a řekl: ‚Tahle kulička je ta úplně nejlepší‘. A všichni se můžou zbláznit, aby právě tuhle jedinou získali.“ Zajímavě upřímná slova od muže, jenž byl celkem pětkrát zvolen nejvíc sexy mužem Švédska!

Animální chlap

Upřímnost nade vše, tak by mohlo znít jeho další životní motto. V roce 2013 ho na fotbalovém zápase jeho milovaného švédského klubu Hammarby natočili ostatní fanoušci, jak notně posilněn alkoholem zpívá klubovou hymnu a nevybíravými termíny hecuje kotel. Klip vidělo na internetu přes sedm set tisíc lidí. Alexanderovi to mohlo zničit kariéru. Musel ale uznat, že mu to paradoxně o pár let později pomohlo.

„Když ve studiu Warner Bros. hledali nového Tarzana, chtěli někoho živočišného, divokého, primitivního. A můj agent jim poslal tohle šílené video s otázkou: „Je tenhle idiot dostatečně primitivní?“ Ukázalo se, že ano, a úloha Tarzana ve velkofilmu z roku 2016 byla jeho. Díky neslavnému „klipu“ prý přišel i k další roli – v komedii Proti všem o dvou zkorumpovaných a alkohol milujících policajtech.

„Režisér John Michael McDonagh viděl to video a rovnou mě najal. Dostal jsem díky tomu další práci! Morální ponaučení celého toho průšvihu je jasné: udělejte ze sebe pitomce a lidi vás budou milovat. Zapamatujte si to, děti,“ glosoval Alexander svoji eskapádu pro The Guardian.

Dost velkou a skoro světovou ostudu mu nedělá problém unést, sám sebe nešetří – svůj partnerský život ale zásadně nekomentuje. „O vztazích nechci mluvit, je to asi jediný způsob, jak si uchránit soukromí. Když jsem byl kluk, dělal to tak i táta. Myslím, že ho to drželo při smyslech. Chtěl, aby máma, která je doktorka, byla toho všeho ušetřena.“ Alexander si zatím drží status starého mládence, v minulosti tvořil pár kupříkladu s herečkou Kate Bosworth.

„Upřímně, nemám moc rád vyfintěné holky. Máme takovou rodinnou chatu uprostřed Švédska, široko daleko nic. Není tam telefon, televize nebo sprcha. Když se chcete umýt, musíte do jezera. Miluju to. Je to taková zatěžkávací zkouška pro případnou přítelkyni, jestli je to skutečně ta pravá,“ vyhnul se s humorem otázce, jaká je jeho ideální partnerka. Na vztahy ale nemá čas: pracuje.

A v čem se na něj můžeme těšit? V budoucnu ho uvidíme v blockbusteru Godzilla vs. Kong či ve vikingské sáze The Northman režiséra Roberta Eggerse (Maják), která se odehrává na Islandu v desátém století.

Alexander Johan Hjalmar Skarsgård se narodil 25. srpna 1976 ve Stockholmu. Je nejstarším synem herce Stellana Skarsgårda, má sedm sourozenců. Jeho bratři Gustav, Bill a Valter jsou také herci. Alexander byl ve Švédsku dětskou filmovou hvězdou, jako teenager si dal od řemesla pauzu a v devatenácti se přihlásil do armády. Pak se k herectví vrátil a získal roličku v komedii Zoolander (2001). Následovaly role v seriálech HBO Generation Kill (2008), True Blood: Pravá krev (2008–2014) a Sedmilhářky (2017–2019). Za výkon v Sedmilhářkách získal Zlatý glóbus i ceny Emmy. Zahrál si i v dramatu Larse von Triera Melancholia (2011).