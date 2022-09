Jak se vám obnovená premiéra líbila? Byl jsem na první premiéře a tenkrát to byla bomba. Teď už jsem zhruba věděl, co mě čeká, ale musím říct, že jsem se opět velmi pobavil. Moc se mi to líbilo. Až bude další premiéra, určitě zase půjdu.

Bylo něco, co vás překvapilo? Jiří Lábus s Petrem Čtvrtníčkem trochu improvizovali…

Asi nejvýraznější byla hříčka s kulichem a Kalichem. Samozřejmě název divadla museli trochu prosadit, aby lidé věděli, kde se to hraje. Ale jinak si myslím, že to bylo hodně podobný. Drobné nuance tam byly, ale já už si původní verzi úplně do detailu nepamatuju, každopádně to bylo fajn a šel bych klidně znovu.

Ve fotbale se pohybujete celý život, pořád je v něm taková korupce?

Pokud by to bylo jinak, asi by tahle satira nevznikla. Jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu, ale myslím si, že už se to určitě zlepšilo.

Byla korupce i v době, kdy jste v mládí hrával?

Tehdy byly úplně jiné podmínky. V první řadě nebyly ve fotbale takové peněžní částky jako dnes. Nebyly tam tedy ani takové tlaky na to, aby vyhrál ten nebo ten apod. Samozřejmě nechci říct, že byl fotbal za naší éry čistej, to ne, ale maximálně se třeba někomu pomohlo při vyhrání titulu nebo při sestupu, ale jinak si rozhodně myslím, že to bylo čistší.

Právě proto, že tam jsou dnes takové peníze, nemáte pocit, že to spousta hráčů dělá víc kvůli financím než kvůli tomu, že by je to bavilo?

Tenkrát profese „profesionální fotbalista“ neexistovala. Všichni jsme byli někde ve fabrikách a žili normálním životem. Dnes už se tím kluci živí, je to pro ně občas dost náročné a s tím souvisí i určitý životní styl. My tohle řešit nemuseli, dělali jsme to proto, že nás to bavilo.

Fandíte Bohemians. Pořád chodíte na každý jejich zápas?

Pokud můžu, chodím. A pokaždý se rozčiluju, protože moje mysl nesouhlasí s tím, jak to ti kluci hrajou.