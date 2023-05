Herec a moderátor Oldřich Navrátil je spoluautorem kuchařky Beze ztrát, která učí, jak neplýtvat potravinami a ušetřit. Sám je nadšeným kuchařem, který od plotny dokonce vyhnal vlastní manželku. Ta je údajně jeho vděčným strávníkem a Oldřich v rozhovoru pro časopis Story prozradil, že ji potěší vše kromě bůčku.

U Navrátilů je to trochu obráceně. Zatímco Monika kutí, Oldřich stojí za sporákem. | Foto: Profimedia

Kdy jste navázal vztah s vařením?

Už v dětství, kdy jsem dědečkově hospodyni, mé milované náhradní babičce Tonynce, koukal přes rameno a „přivařoval“.

Improvizujete v kuchyni? Muži často nevaří podle kuchařek, ale se sklenkou vína v ruce, a pak pokrm chytá chuť i podobu sám.

Já nevařím s vínem ani pivem. (smích) Moc neimprovizuji, mám své osvědčené recepty a s těmi je to jako s přáteli. „Neopouštěj staré známé pro nové…“

Je pro vás vaření relax?

Určitě. Když si chci odpočinout, zahlásím doma: „Jdu si zavařit…“ Žena vyklidí kuchyň a já se vyřádím. Většinou je to na chatě, kde vařím ve velkém. Svolám kamarády a debužírujeme.

Recept na šťastné manželství? Doma jsem pánem kuchyně, říká Oldřich Navrátil

Oč přicházejí muži, kteří kromě čaje neumějí uvařit nic?

O přízeň žen. Ženu podle mne vždy dostane jídlo uvařené od muže. Samozřejmě vyjma jídla v restauraci.

Jste klasik? Máte oblíbené recepty, které využíváte stále dokola, nebo hledáváte originalitu a taky něco nového?

Jsem jasný klasik. Mám širokou škálu jídel, takže se neopakují příliš často a nepřejedí se. Pravda ale je, že od doby, kdy vařím s Lubošem, jsem pár jeho receptů už vyzkoušel a s pochvalou.

Oldřich Navrátil v pořadu 7 pádů Honzy Dědka:

Zdroj: Youtube

Vaříte manželce Monice?

Vařím. Ne, že by to moje žena neuměla, ale nedávám jí moc prostor, pokud jsem doma.

Kdo je u vás doma vládcem kuchyně? Hlasujte v anketě pod článkem.

Kdo z vás je větším pánem kuchyně, nepřetahujete se o linku a sporák?

Už na začátku našeho vztahu jsme rozpačitě stáli u kuchyňské linky a moje žena to vyřešila hláškou: „Chceš vařečky, nebo šroubováky?“ Já vyhrkl vařečky, a tak to u nás zůstalo. Já vařím, ona kutí a opravuje. A oba nás to baví.

Kterým jídlem vždy svou manželku potěšíte?

Jakýmkoli kromě pečeného bůčku. Je vděčný strávník.

Komik Lukáš Pavlásek: Jen se vypindávat ze své blbé nálady? To není k ničemu

Kniha Beze ztrát ukáže čtenářům, že se vše, co nakoupíme, vypěstujeme, dá zužitkovat. Je vám to přirozené, nebo podléháte módnímu šetření?

Na módu v jídle nedám. Už dávno se snažím nevyhazovat potraviny, takže rubrika Beze ztrát je moje srdcovka.

Daří se vám vždy spotřebovat vše? Nebo tu a tam něco zbude a vás to zlobí…

Někdy se to stane, ale opravdu málokdy. Nezlobím se, protože z chyb se člověk poučí.

Jak se natáčelo Bylo nás pět?

Zdroj: Youtube

S kuchařem Lubošem Rychvalským máte v pořadu Receptář prima nápadů rubriku Beze ztrát. Recepty v knize jsou nové, nebo souhrnem těch televizních?

Na to se zeptejte Luboše. Já si recepty, které jsme spolu vařili, nepamatuji. Geniálně je vymyslel Luboš a za to před ním smekám. Využije s velkou fantazií opravdu všechno a výborně to chutná i vypadá.

Máte ve zmíněné knize oblíbený recept?

Zkoušel jsem už různá pesta a banánový chlebíček.

Danuše Nerudová: Neúspěch je cestou k dalšímu poznání

Chalupaříte na Vysočině. Pěstujete a následně sbíráte, zavařujete či uskladňujete?

Přesně tak, v sezoně jsme téměř soběstační. Sbíráme, češeme, uzobáváme, zavařujeme, uskladňujeme a rozdáváme…

V kuchařce jsou recepty na využití plevele. Do vaření s ním či z něj jste se už pouštěl?

Vy jste si nikdy nedala do polévky sedmikrásku? Zkuste to, neuděláte chybu. A na jaře špenát z prvních kopřiv je také výborný.

Lidé jsou stále ve spěchu, častokrát běží s bagetou v ruce, narychlo jedí ve fastfoodu nebo u počítače či s mobilem. Pro vás je čas spojený s jídlem posvátný?

Neřekl bych posvátný, ale rád jím v klidu. Pravdou je, že někdy si na celodenní natáčení beru bagetu, ale ne tu kupovanou. Doma si bagetu vyrobím pěkně sám. Hodně zeleného a hezky proložit sýrem a slaninou. Omlouvám se výrobcům baget, ale tu koupenou u benzinky bych do pusy nedal. A nejpříjemnější je, když se u stolu sejde rodina a přátelé.

Co vás v souvislosti s jídlem, vařením, vyloženě rozčiluje?

Neuvědomuji si. Kupované bagety jsem zmínil… Snad jen, nemám rád vlažnou polévku. Ta musí být horká. (smích)