Povedl se křest podle vašich představ?

Přišli všichni, kteří mě mají rádi a podporují mě, ale chyběla tu jedna osobnost, a to Karel Gott. Je to člověk, se kterým jsem se znal opravdu dlouho. Spolupracovali jsme, na mnoho akcí jsem ho oblíkal, a košile, kterou mám dnes na sobě, je trochu taková vzpomínka na něj. Byla totiž jeho. Zpíval mi před lety v Obecním domě, kde jsem dělal módní přehlídku, hit Lady Carneval a přál si košili, co má volánky, tak jsem mu ji udělal. Asi ale nepochopil, že to je dárek, nechal mi ji tam a odjel. Krátce nato onemocněl a měl už jiné starosti než se zabývat košilí, takže zůstala u mě a dnes jsem si ji symbolicky vzal a vzpomínám na něj, protože by si tu určitě přál být, aby mě podpořil.