Muzikál tvoří hity skupiny Olympic. Jste jejich fanynkou?

Už jsem to říkala i Petrovi Jandovi, že jsem první rande se svojí první láskou prožila na jejich koncertě v Lucerně. Byla jsem tehdy v prváku na gymplu a oni slavili asi patnáct let na scéně. Pak už to nikdy nikdo nepřekonal, byl to nejlepší zážitek. Zpívali o velké lásce a já po ní toužila. Jenže ten kluk mi, myslím, nedal ani ruku. Matně si vzpomínám, že to byla nenaplněná láska, ale právě ta bývá obvykle věčná. Už jsem pak nikdy na koncert do Lucerny nešla, protože jsem z rodiny, kde dominuje vážná hudba, takže u nás se do Lucerny nechodilo. Ale že na stará kolena i Petrova stará kolena budu hrát v muzikálu s jeho hity, je pro mě strašně pěkný a jsem moc ráda, že mě Olda Lichtenberg oslovil. Mám tam moc hezkou roli.

Pro vás to ale není první zkušenost s muzikálem…

V mládí jsem hrála v Karlíně. Ale víte co, to nebyl ten muzikál, jako jsou teď. Byl to ještě starý muzikál, který dirigoval Karel Vlach a Laďka Kozderková nás učila zpívat. Teď doufám, že mi dá Linda Finková také nějakou hodinu. Jsem ráda, že jsem do něj přivedla spoustu mladých tváří. Jakožto pedagog z konzervatoře jsem pomáhala Oldovi hledat nějaké talenty. Třeba Adam Mišík je můj žák. Myslím si, že by mladí lidé měli chodit na své vrstevníky, byť jsou to staré pecky, tak o to víc by je měli zpívat mladí. Nikdo nevyčítá Mozartovi, že je jeho hudba stará. Je pořád dobrá a Petra Jandu znají všichni.

Připravujete se nějak na svou roli?

Pořád trénuju. Budu zpívat píseň Osmý den. Hrajeme s Bořkem Slezáčkem a Petrem Vondráčkem rodiče hlavní dívky Sofie a budeme tam mít i duet.

Nemáte strach? Přece jen to není činohra…

Moc se těším, protože jsem celý život strávila v činohře a muzikál je pro mě mnohem víc, jsem holka z muzikantské rodiny.