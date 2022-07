Osmatřicetiletý borec podruhé ukončil profesionální kariéru (poprvé to udělal před rokem a nakonec se na led vrátil). Teď se chce ale už naplno věnovat práci agenta se zaměřením na Švýcarsko a rodině.

„Každý den začíná stejně. V průběhu školního roku rozvážím děti do školy, i když Jiřík už je velký a jezdí sám na koloběžce, pokud je hezky,“ říká. Následuje (se stejnou pravidelností) hodina v posilovně Staca, kterou vede spolus kondičním trenérem hokejové reprezentace Dominikem Kodrasem. „Cvičím jen proto, abych se dobře cítil. Nic víc už od toho nečekám,“ usměje se.

Otužování v Malši

„Bez sportu bych ale dlouho nevydržel. Dřív jsem hrával fotbal i tenis, ale měl jsem operovanou nohu a musím na ni být opatrný. Někdy si dojdu zaběhat nebo na kolo, přemýšlím o tom, že bych si koupil kolečkové brusle. Jinak trávím čas s dětmi,“ zdůrazní.

Populární hokejista se nedávno přestěhoval do centra Českých Budějovic. Víc než u Vltavy jej uvidíte na břehu Malše. „S dětmi hodně vyrážíme na Malý jez. Doporučil mi to jeden z mých nejlepších kamarádů Pepa Kučera, který už tam jezdí léta. Jsou tam nově udělaná koupací mola. Voda je sice studenější, ale to mám rád a děti se snažím malinko otužovat. Když jsou vedra, tak je to osvěžující,“ chválí si.

Prázdniny, to je období dovolené. „Týden budeme s přáteli a jejich dětmi na chatě, pak jedeme ještě na týden do zahraničí. Červenec je jediný měsíc, který můžeme využít. Syn hraje hokeja pak už mu bude v Motoru začínat letní příprava,“ vysvětluje Novotný.

Mimochodem, po hokejové stránce do přípravy syna nezasahuje. „Jen zpovzdálí dohlížím. Má dobré trenéry a připravují se dost intenzivně. Vede ho už třetím rokem Filip Hejda a asistenta by mu teď měl dělat pan Caldr. Mají toho opravdu hodně. Odejde z domova ráno v sedm hodin a vrátí se až v půl šesté večer. Musí skloubit hokej se školou. Je to náročné,“ uvědomuje si.

Odmítnuté rozlučky

Přesto si spolu otec se synem ve volném čase chodí zasportovat. „Chodili jsme spolu na tenis, ale to už je dřív. Teď se to nedá stíhat, protože jak je starší, tak má hodně tréninků. Ale dva roky chodil Jiřík přes léto na kurty Libru, kde měl svého tenisového trenéra. Chtěl jsem, aby do toho uměl plácnout, až si půjde ve starším věku s klukama zahrát. Hrozně ho baví také fotbal. Jirka Smejkal starší s Lukášem Chaloupkou založili tým v Bavorovicích, kde se hokejisté scházejí jednou v týdnu na trénink a k tomu mají o víkendu zápas, kdy hrávají proti týmům z okolí. Za to jsem rád, je to pro něj super trénink,“ oceňuje.

O Novotném je dobře známo, že je to velice společenský člověk. „Teď v létě se doslova roztrhl pytel se svatbami kamarádů. Je toho hodně a třeba některé rozlučky už musím odmítat, jinak bych se z toho musel zbláznit. Byl bych pořád jenom na baru a nic jiného nedělal,“ směje se.

Na pivo si ale s kamarády zajde bývalý reprezentant rád. „Hodně jsem si oblíbil Masné krámy, ale špatné pivo není ani v Solnici, kde se dá i dobře najíst,“ pochválí. „Občas zajdeme i ke Třem sedlákům, kde mi kluci nechali vyrobit speciální půllitr. To mi udělalo velkou radost,“ vypráví.

Na pivo děti samozřejmě nebere, ale… Málokdo ví, že Jiří Novotný je sám spolumajitelem oblíbené restaurace Paluba. „Provozuje ji spíše moje manželka s kamarádem. Já se tam chodím každý den najíst na meníčko,“ uzavírá s úsměvem.