„Původně se tento sport jmenoval spikeball a řada hráčů ho tak dodnes nazývá. Spikeball je ovšem také patentovaná značka setů a míčků, s nimiž se hra hraje. Po vzniku mezinárodních asociací se spikeball přejmenoval na roundnet. Je to z toho důvodu, aby se tenhle sport nejmenoval po jedné zakládající značce. Je to asi, jako by se fotbalu říkalo Adidas,“ přibližuje zakladatel lokální ústecké roundnetové komunity Jaroslav Doležal.

Hra bez hranic

Nejčastěji se hraje ve dvou dvoučlenných týmech, tedy dva na dva. Obrovskou výhodou roundnetu je jeho nenáročnost na vybavení. Stačí najít kousek rovinky na trávě v parku, na písku na pláži, na louce nebo v tělocvičně. Do pár minut je set rozložený a síťka natažená.

Nejkrásnější výlet Lužických hor: Zapomenutý kraj zřícenin a rozhleden

„Hra nemá žádné hranice a hráči se mohou pohybovat 360 stupňů kolem setu. I díky jednoduchým pravidlům je roundnet vhodný i pro začínající hráče na rekreační pinkání a legraci s přáteli. Na druhou stranu, je to také velmi kompetitivní sport, ve kterém se dá zlepšovat a v němž se pořádají turnaje v Česku nebo mezinárodní turnaje na celém světě. Letos v září bude první mistrovství světa v Belgii,“ vypráví Doležal zasněným hlasem.

Důvod se dozvíte vzápětí: zástupci Roundnet Ústí nad Labem se na šampionát vypraví jako doprovod. „Zahrajeme si i na ne-oficiálních doprovodných turnajích,“ říká Doležal, který má sportovní kořeny.

Vnuk olympijského vítěze a mistra Evropy v boxu Bohumila Němečka je kromě jiného koordinátorem Czech Roundnetu pro severní Čechy. „David Macánek vytvořil logo Roundnetu Ústí a stará se o promo videa na YouTube. Spolu s dalšími hráči jsme se účastnili jak mistrovství republiky, tak dalších turnajů,“ popisuje úspěchy týmu z města na Labi.

Dvanáct hráčů

Ústecká komunita si za poměrně krátkou dobu udělala dobré jméno napříč republikou a je velmi oblíbená.

Přesto jde spíš o komorní záležitost: ke dnešku hraje pravidelně roundnet v Ústí nad Labem zhruba dvanáct hráčů.

SOUTĚŽ: Ťapkejte s mazlíčkem jako kráska Ollie Roučková

„Přes léto hrajeme v parku v Městských sadech, nebo v parku na Klíši. V zimě se scházíme v tělocvičně na ZŠ Palachova. Jsme rádi a jsme vděční za spolupráci s UJEP, studentskou unií UJEP a projektem SADY 2022. Máme svoje webové stránky, Facebook, Instagram i YouTube kanál. Budeme rádi za nové tváře, spoluhráče i spoluhráčky. Přijďte si to zkusit. Je to sranda,“ vyzývá závěrem všechny, které tato novinka na sportovním poli zaujala.