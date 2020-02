KDY: neděle 9. února v 17 hodin

KDE: Karviná, Backstage, letní kino (bývalý Em klub)

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte do karvinského klubu Backstage sami nebo s někým, koho máte rádi a přineste si kus textu, který vás poslední dobou zaujal: úryvek knihy, která vás nedávno nadchla, článek, báseň, text písně nebo něco, co jste sami napsali. Na literárním večeru máte příležitost to s ostatními sdílet a naopak získat inspiraci, co dalšího si můžete přečíst vy. Večerem provází básnířka Katarzyna Gattnar, která přečte jednu z povídek.