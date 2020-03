Kdy: úterý 10. března od 19:00

Kde: : velký sál MěDK Karviná

Za kolik: 305,- a 325,-

Pikantní a navíc trochu ztřeštěná komedie z pera Jakuba Zindulky, který toto představení navíc i sám zrežíroval, vás zavede do života dá se říct obyčejných lidí, kteří zjistí, že koučovat se dá všechno. Tak proč nezkusit sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnoucí Norbert, kterému neklape intimní život s manželkou Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si ovšem neví rady se svým partnerem Robertem. A tak se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole… Přestože v představení nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, doporučujeme jej mládeži až od 15 let. Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková a Vilém Udatný/Jakub Zindulka. (PIF)