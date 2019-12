Bohumín bude hostit turnaj v kulečníku

Špičky sportovního kulečníku se opět sejdou v Bohumíně. V disciplínách kádr, jednoband a trojband si to rozdají tři mistři Evropy a šest mistrů republiky. Sedmnáctý Turnaj mistrů Města Bohumín proběhne od pátku do neděle v herně na náměstí Budoucnosti od pátku 6. do neděle 8. prosince.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Šimr